新华社伦敦6月1日电 专访：看好中国经济长期增长潜力——访汇丰集团行政总裁诺埃尔·奎因

新华社记者黄泽民

汇丰集团行政总裁诺埃尔·奎因（祈耀年）日前接受新华社记者书面专访时表示，尽管短期内市场可能仍将出现一些波动，但汇丰依然看到中国经济展现出的韧性和蕴含的长期增长潜力、发展机遇以及对海外企业和投资者的吸引力。

奎因告诉记者，汇丰在中国内地市场持续投入和发展，在2020-2025年期间，汇丰对中国市场的新增投资有望超过30亿元人民币。“这些举措都印证着汇丰对中国市场的长期承诺——一如既往且不断加强对中国经济持续增长和国际融合的支持。”奎因说。

今年一季度，中国国内生产总值同比增长4.8%。奎因对此表示，在新冠疫情反复、大宗商品价格上涨和地缘政治局势紧张等环境下，中国的投资、生产和消费等领域仍实现增长，体现了经济的韧性。

奎因表示，为应对经济下行压力，中国正通过加大减税力度、对中小微企业提供财政支持等措施，降低疫情带来的影响。针对稳定供应链、扶持中小企业出台的相关措施有助于为经济回暖提供支撑。他说：“鉴于中国仍具备充裕的政策刺激空间，预期中国经济可实现强劲复苏。”

奎因表示，长期以来，国际投资者已对中国通过宏观政策工具稳增长形成稳定预期和信心。“我们充分相信，中国经济能够实现平稳增长，并继续保持对海外投资者的吸引力。”

奎因表示，多年来，中国始终致力于推动金融业对外开放，积极推进创新驱动的可持续发展。“我们赞赏中国在推动金融业高水平开放领域所作的持续政策努力。得益于这些措施，境外投资者的数量和投资规模均有所增长。”他说。

奎因指出，更多外资参与中国资本市场将助推中国企业向全球价值链上游攀升。

谈及中国“双碳”目标，奎因表示，中国具备成为全球绿色金融市场引领者的潜力。中国正在加快构建碳期货市场，这一开创性工作将凸显金融业在实现“双碳”目标进程中发挥的关键性作用，而吸取海外市场经验也将有助于该目标的实现。

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