人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

专访：看好中国经济长期增长潜力——访汇丰集团行政总裁诺埃尔·奎因

2022年06月01日10:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伦敦6月1日电 专访：看好中国经济长期增长潜力——访汇丰集团行政总裁诺埃尔·奎因

　　新华社记者黄泽民

　　汇丰集团行政总裁诺埃尔·奎因（祈耀年）日前接受新华社记者书面专访时表示，尽管短期内市场可能仍将出现一些波动，但汇丰依然看到中国经济展现出的韧性和蕴含的长期增长潜力、发展机遇以及对海外企业和投资者的吸引力。

　　奎因告诉记者，汇丰在中国内地市场持续投入和发展，在2020-2025年期间，汇丰对中国市场的新增投资有望超过30亿元人民币。“这些举措都印证着汇丰对中国市场的长期承诺——一如既往且不断加强对中国经济持续增长和国际融合的支持。”奎因说。

　　今年一季度，中国国内生产总值同比增长4.8%。奎因对此表示，在新冠疫情反复、大宗商品价格上涨和地缘政治局势紧张等环境下，中国的投资、生产和消费等领域仍实现增长，体现了经济的韧性。

　　奎因表示，为应对经济下行压力，中国正通过加大减税力度、对中小微企业提供财政支持等措施，降低疫情带来的影响。针对稳定供应链、扶持中小企业出台的相关措施有助于为经济回暖提供支撑。他说：“鉴于中国仍具备充裕的政策刺激空间，预期中国经济可实现强劲复苏。”

　　奎因表示，长期以来，国际投资者已对中国通过宏观政策工具稳增长形成稳定预期和信心。“我们充分相信，中国经济能够实现平稳增长，并继续保持对海外投资者的吸引力。”

　　奎因表示，多年来，中国始终致力于推动金融业对外开放，积极推进创新驱动的可持续发展。“我们赞赏中国在推动金融业高水平开放领域所作的持续政策努力。得益于这些措施，境外投资者的数量和投资规模均有所增长。”他说。

　　奎因指出，更多外资参与中国资本市场将助推中国企业向全球价值链上游攀升。

　　谈及中国“双碳”目标，奎因表示，中国具备成为全球绿色金融市场引领者的潜力。中国正在加快构建碳期货市场，这一开创性工作将凸显金融业在实现“双碳”目标进程中发挥的关键性作用，而吸取海外市场经验也将有助于该目标的实现。

(责编：于洋、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部