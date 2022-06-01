人民网罗马5月31日电 （记者谢亚宏）由驻意大利使馆主办、意大利都灵大学孔子学院承办的第二十一届世界大学生“汉语桥”中文比赛意大利暨圣马力诺赛区比赛近日圆满落下帷幕。经各孔子学院选拔推荐，17位同学参加了预赛，6名同学进入决赛。驻意大利使馆科教处、在意大利和圣马力诺孔子学院中外方院长及师生出席决赛视频现场。

决赛开始之前，都灵大学孔院中方院长李宏祥和意方院长史芬娜代表承办单位致辞，介绍此次比赛筹备过程，高度赞赏各位选手的努力付出，祝愿各位选手赛出水平和风采。

决赛分为现场知识问答和抽签即兴主题演讲两个环节。知识问答包括中文知识、中华文化常识、中国国情、文学艺术、科技、教育与职业发展等方面内容。主题演讲的题目也十分新颖，如“假如我知道你的秘密”“如果我知道未来”“如果没有手机，生活将会怎样”等。6位选手经过激烈角逐，最终米兰国立大学孔子学院的乔丹娜获一等奖，将代表意大利暨圣马力诺赛区参加第二十一届“汉语桥”世界大学生中文比赛全球总决赛。

赛后，于兴国参赞向各位获奖选手表示热烈祝贺，向各位评委和都灵大学孔子学院表示诚挚感谢。他指出，“汉语桥”为学习中文的青年大学生提供一个展示中文能力的舞台和互相学习交流的平台。希望在大家的带领下，有更多的意大利和圣马力诺青年学习中文、使用中文，走进中国，了解中国。期待同学们到中国学习深造，积极申请中国政府奖学金，成为优秀的语言使者，卓越的文化使者，杰出的友好使者，成为新时代的“马可·波罗”。

“汉语桥”比赛已受到越来越多的意大利、圣马力诺大学生的热情关注和积极参与，为激励青少年学习中文的热情和兴趣，为增进青少年对中文和中华文化的理解，都发挥了重要作用。

(责编：燕勐、常红)