新华社布鲁塞尔5月31日电（记者任珂）为期两天的欧盟特别峰会5月31日结束。除决定对俄罗斯实施部分石油禁运外，欧盟还决定增强自身防务能力，逐渐摆脱对俄能源依赖。

欧洲理事会在会后发布的文件中说，俄罗斯对乌克兰的军事行动导致欧盟的战略环境发生重大变化，欧盟需要在安全和防务领域变得更强大。欧盟将坚决落实“战略指南针”行动计划，加强跨大西洋关系和欧盟-北约合作，并增强其韧性。

文件说，作为紧急事项，欧盟将协调非常短期的防务采购需求，支持联合采购以补充库存，尤其是要向乌克兰提供支持；制定与北约互补的欧盟国防战略规划，加速实施军事机动基础设施项目等。

文件说，欧盟将贯彻名为“REPowerEU”的能源计划，逐步摆脱对俄罗斯化石能源的依赖，加快能源转型，建设更具韧性的能源系统和互联互通的能源联盟。具体措施包括实现能源供应多元化，加速可再生能源项目建设，提高能源效率，投资和完善包括液化天然气以及面向未来的电力和氢气在内的全欧能源网络等。

文件说，欧盟将积极采取措施支持乌克兰农业部门，促进乌农产品出口，并呼吁加强国际协调合作，确保全球粮食安全。

欧盟成员国领导人5月30日晚就对俄罗斯第六轮制裁达成一致，将立即禁止进口75%的俄罗斯石油，通过管道供应的石油暂时例外。在今年年底前欧盟从俄罗斯进口的石油将削减90%，以减少俄资金来源，给俄罗斯施以“最大压力”结束俄乌冲突。

(责编：于洋、高歌)