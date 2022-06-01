温潘亚 王敏光

习近平总书记在中国人民大学考察时强调：“要坚持党的领导，坚持马克思主义指导地位，坚持为党和人民事业服务，落实立德树人根本任务，传承红色基因，扎根中国大地办大学，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路。”高校要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，扎根中国大地办大学，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

坚持党的领导。习近平总书记指出：“加强党对高校的领导，加强和改进高校党的建设，是办好中国特色社会主义大学的根本保证。”坚持党对高校的领导，坚持社会主义办学方向，才能将我们的特色和优势有效转化为培养社会主义建设者和接班人的能力。要牢牢掌握党对高校的领导权，坚决落实党委领导下的校长负责制，使学校党委切实承担起管党治党、办学治校主体责任，充分发挥把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的作用。把党的领导具体落实到高校治理和高校党的建设等各项工作中，创新体制机制，改进工作方式，教育引导广大师生深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。推动高校党建与高校事业发展深度融合，加强高校党组织建设，发挥高校基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以高质量党建推动高等教育高质量发展。

坚持马克思主义指导地位。马克思主义是我们立党立国、兴党强国的根本指导思想。习近平总书记指出：“在坚持马克思主义指导地位这一根本问题上，我们必须坚定不移，任何时候任何情况下都不能有丝毫动摇。”扎根中国大地办大学，必须坚持以马克思主义为指导，全面贯彻党的教育方针。这事关立德树人根本任务的落实，事关教育事业发展方向。高校要抓好马克思主义理论教育，把思想政治工作贯穿学校教育管理全过程，让学生系统掌握马克思主义基本理论，深刻理解马克思主义是如何改变中国、改变世界的，增强学生对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对中华民族伟大复兴中国梦的信心，学会运用马克思主义立场观点方法观察世界和解决问题。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进教材、进头脑，引导学生把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。

坚持为党和人民事业服务。习近平总书记指出：“今天，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。”我们办的是社会主义教育，要为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。当前，广大人民群众对优质高等教育的需求不断增长。我们要坚持以人民为中心的发展思想，积极回应人民对更优质高等教育的期盼，解决人民关心的教育热点问题，不断深化教育综合改革，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路，为人民提供更为优质的高等教育。切实提升服务经济社会发展能力，聚焦重大现实问题，紧跟经济社会发展需要开展科研攻关，提升科技创新和成果转化能力，更好为经济社会发展服务。

（作者分别为南京财经大学党委副书记、南京财经大学教授）

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 09 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)