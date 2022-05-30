《北京青年报》记者：5月28日，美国国务卿布林肯发表声明称，中国政府对联合国人权高专巴切莱特访华设置条件，对访问进行限制和操弄，美方对此表示关切。请问中方对此有何评论？

赵立坚：应中国政府邀请，联合国人权事务高级专员巴切莱特于5月23日至28日对中国进行访问。这是一次增进了解之旅、加强合作之旅、正本清源之旅。访问期间，巴切莱特高专参访了广州和新疆，通过会见会谈、座谈交流、实地走访等多种形式，全面加深了对中国人权发展道路的理解和认同，亲身感受了一个社会安全稳定、发展持续向好、人民安居乐业的真实新疆。

在事实和真相面前，所有的涉疆谎言谣言都不攻自破。但总有一些“装睡的人”，是怎么捅也捅不醒的。美国对新疆事实真相视而不见，充耳不闻，又拿出来那些早已被戳穿无数遍的谎言谣言，老调重弹，对中国抹黑攻击。可笑的是，他们又编造新的谎言，声称中方限制和操纵此访。事实上，巴切莱特高专在访华期间的活动安排均是根据她本人的意愿，经双方充分协商进行的。巴切莱特高专在新闻发布会上也表示，访华期间进行了不受监督的广泛交流。所以，何来限制？何来操纵？事实上，真正想操纵此访的，恰恰是美方。从一开始极力要求巴切莱特高专访华的是美国，为巴切莱特高专访华设置种种条件的也是美国，现在攻击抹黑巴切莱特高专访问的还是美国。因此，大家可以看出，美国根本不关心什么人权状况，只是想拿着人权当幌子，不断污蔑诋毁、打压遏制中国。美国的虚伪面目和政治图谋早已被世人看得清清楚楚。

反观美国自身的人权状况就像“皇帝的新衣”。近日得克萨斯州校园发生的恶性枪击事件尤其令人痛心。美国广大普通公民，包括少年儿童的生命权都难以得到保障。我可以给大家几个数字，2001年以来，美国在约80个国家以“反恐”之名，或发动战争，或开展军事行动，造成包括30万平民在内的超过80万人死亡。美国在全球各地设立关塔那摩这样的“黑监狱”，未经审判就将人长期任意拘押，施加酷刑或虐待。美国国内种族主义根深蒂固，非洲裔亚洲裔等少数族裔面临系统性种族歧视。美国对国内严重的侵犯人权问题视而不见，又有什么资格对别国指指点点、横加干涉？在此，我们要求人权高专办对美国存在的人权问题开展调查并提交报告。

彭博社记者：中方对上周六晚联合国人权高专访疆后召开的记者会有何评价？高专在记者会上提出，反恐和去极端化行动不应与人权冲突。中方对此有何回应？

赵立坚：刚才我向大家介绍了巴切莱特高专访华的有关情况，她本人也召开了记者会。巴切莱特高专访问期间，特别是访问新疆期间，新疆自治区全面介绍了新疆反恐和去极端化举措和有关的成效。高专本人观看了反恐和去极端化斗争主题展览，详细了解了新疆反恐和去极端化的法律和政策框架、实践及成效。暴恐是对新疆各族人民人权的最大伤害，反恐去极端化是对新疆各族人民人权的最大保护。我可以告诉大家的是，新疆已经连续5年多没有发生暴恐案件，社会安全稳定，发展持续向好，人民安居乐业。这是新疆反恐和去极端化工作取得显著成效最好的说明。相信访问过新疆的外国各界人士就像高专本人一样，都能够得出客观公正的结论。

我还想告诉大家的是，中方高度重视联合国人权事务，愿为促进国际人权事业作出努力。在此访过程中，中方同人权高专办就深化双方合作充分交换了意见，达成广泛共识。双方商定建立年度高级别战略对话机制，讨论国际、地区和国别层面共同关心的人权问题；成立工作小组，就发展与人权、工商业与人权、减贫与人权、反恐与人权、少数群体权利、数字空间与人权、人权司法保障等议题开展合作；中方愿为联合国人权工作提供更多支持。这些具体举措不仅有助于推动中国同人权高专办合作，也是中国为国际人权事业发展作出的新贡献。

深圳卫视记者：美国国务卿布林肯在近期发表的对华政策演讲中称，中国对国际秩序构成“最严重、长期性挑战”。美国必须捍卫和改革以规则为基础的国际秩序。发言人对此有何评论？

赵立坚：布林肯对华政策演讲可谓是满篇谎言、颠倒黑白，其中攻击中国的“根据”恰恰是当今美国的所作所为。对国际秩序构成“最严重、长期性挑战”的帽子美国自己戴着最合适。美方口中鼓吹的“以规则为基础的国际秩序”，说穿了就是“以美国规则为基础的国际秩序”，是用“家法帮规”主宰世界的“霸权秩序”。上周我的同事已经就他的演讲作出回应。今天我愿意列举一些事实和数字，帮助大家进一步看清美方的谎言谬论及其虚伪面目。

首先，美国对以联合国宪章和国际法为基础的国际秩序毫无敬畏。美国建国200多年仅有16年没有打仗，成为当前国际和平稳定的最大乱源和国际秩序最大不稳定因素。美国声称将捍卫联合国宪章确立的自决、主权及和平解决争端等概念，但他们实际上是说一套做一套。正如美国作家威廉·布鲁姆在《民主：美国最致命的输出》一书中指出，二战结束以来，美国试图推翻50多个外国政府，粗暴干涉至少30个国家的民主选举。根据美国布朗大学报告，仅2001年以来，美国以“反恐”之名发动的战争和开展的军事行动已经夺去超过80万人的生命，仅阿富汗、伊拉克、叙利亚等受害国就产生2000多万难民。

其次，美国才是国际秩序的最大“破坏者”。美国固守“美国中心论”“美国例外论”，随意毁约退群。这已经成了家常便饭。美国不仅拒绝签署或批准联合国《儿童权利公约》和《消除对妇女一切形式歧视公约》，投票反对《移民问题全球契约》和《难民问题全球契约》，还独家阻挡联合国《禁止生物武器公约》核查议定书谈判。自20世纪80年代以来，美国退出了联合国人权理事会、世卫组织、联合国教科文组织、《巴黎协定》《伊核协议》《武器贸易条约》《中导条约》《开放天空条约》等17个国际组织或协议，其中还存在退了又返、返了再退的情况。就这样的美国，却堂而皇之地伪装成国际规则的“裁判员”，拿所谓规则“手电筒”去照别人，无视自己的“灯下黑”。当美方政客振振有词地拿着《联合国海洋法公约》说事时，不知道他们是否清楚，美国连《公约》缔约国都不是。

第三，美国根本没有资格谈规则。在美国看来，国际规则向来从属于、服务于自身利益和霸权。美国在两者相符时拿规则做依据，相悖时视规则为空气。我想请美国回答几个问题：当美国肆意对主权国家发动战争、大搞“颜色革命”时，规则何在？当美国大肆施加非法单边制裁、陷有关国家民众于水火时，规则何在？当美国持续拖欠联合国10亿美元会费和14亿美元维和摊款时，规则何在？当美国大搞三边安全伙伴关系、四边机制，企图打造“印太版北约”祸乱亚太、破坏国际核不扩散体系时，规则何在？当美国打着所谓“民主”旗号搞阵营割裂的所谓“民主峰会”，将世界上一大半的国家排除在外时，规则何在？当世贸组织明确认定美对华关税战违反全球贸易规则，美国却不执行甚至阻挠世贸组织上诉机构任命新法官时，规则又何在？

最后，美国才是胁迫外交的集大成者。美国将国内法凌驾于国际法和国际规则之上，滥施非法单边制裁和长臂管辖。新冠肺炎疫情暴发以来，委内瑞拉、叙利亚、伊朗三国因为受到美国长期制裁，国内经济状况和医疗条件恶劣，疫情形势严峻。而美国非但没有停止制裁，反而进一步加码，使这些国家雪上加霜。国际社会愈发看清楚，美国标榜的市场竞争原则和国际经贸原则，只在对美有利时才会被美方遵守。美国政客嘴里说的是公平竞争、自由贸易，心里信奉的是“美国优先”，手上挥舞的是“美国大棒”。

我还想强调的是，新中国成立70多年以来，我们没有主动发起过一场战争，没有侵占过别国一寸土地。我们坚持通过对话谈判解决争端，已经同14个邻国中的12个以和平方式彻底解决陆地边界问题。作为世界第二大经济体，中国对全球经济增长的贡献率常年保持在30%左右，连续15年位居世界第一。中国已经成为联合国会费和维和经费的第二大摊款国，积极参与全球治理体系建设和改革，以实际行动维护联合国宪章精神和联合国权威。事实证明并将继续证明，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国也将始终同一切爱好和平、崇尚正义的国家一道，团结在联合国旗帜下，践行真正的多边主义，为世界普遍繁荣和人类共同进步持续贡献信心、智慧和力量。

半岛电视台记者：昨天，以色列极端分子在警察保护下，在东耶路撒冷袭击巴勒斯坦人，阻止他们进入阿克萨清真寺。以色列总理贝内特表示耶路撒冷是以色列的首都。中方一贯支持两国方案和东耶路撒冷作为巴勒斯坦的首都，发言人是否谴责以方言论？现在巴以局势逐渐恶化，如果不及时阻止以色列的暴行，严重的人道主义灾难不可避免。中方是否考虑采取实质行动保护巴勒斯坦人，维护地区的和平和稳定？

赵立坚：近期，巴以局势特别是耶路撒冷局势持续紧张，中方对此深表忧虑。有关各方应该根据联合国有关决议，尊重和维护耶路撒冷宗教圣地的历史现状，避免采取任何单方面改变耶路撒冷宗教圣地历史现状的挑衅行动。中方多次强调，巴以冲突反复上演，根本原因在于“两国方案”迄未落实，巴勒斯坦人民独立建国的合理诉求长期无法实现。国际社会应增强紧迫感，积极推动巴以在“两国方案”基础上尽快重启和谈，早日实现巴勒斯坦问题的全面、公正和持久解决。

湖北广播电视台记者：5月29日是第20个“国际维和人员日”。发言人能否进一步介绍中国参与联合国维和行动的情况？

赵立坚：联合国维和行动是促进国际和平与安全的重要手段。70多年来，联合国先后开展了70多项维和行动，超过百万名工作人员集结在联合国旗帜下，为维护和恢复地区和平、协助解决地区冲突作出了突出贡献，蓝盔部队成为和平与希望的象征，受到国际社会的普遍赞誉。

中国于1990年向联合国派出军事观察员，拉开了参加联合国维和行动的帷幕。中国于1992年派出首支成建制的“蓝盔部队”，参加联合国维和行动。30多年来，中国军队已派出官兵近5万人次，赴20多个国家和地区参加联合国维和行动，先后有16名官兵献出宝贵生命。目前，中国是联合国第二大维和摊款国和安理会常任理事国中第一大出兵国，共有2200多名中国官兵在8个维和任务区执行任务。中国“蓝盔”成为联合国维护和平的关键力量。中国维和官兵恪守联合国宪章宗旨原则，严格按照授权行事，忠实履行维和使命，为维护世界和平、促进共同发展作出重要贡献。

当前，在新冠肺炎疫情与地区热点、族群矛盾、恐怖主义等威胁相互叠加的背景下，联合国维和行动的作用与意义进一步凸显。中方将继续同国际社会密切合作，推动提高联合国维和行动效力和效率，为维护国际和平与安全发挥更大作用。同时，联合国维和行动离不开所有成员国的共同支持。我们也呼吁个别国家及时足额缴纳拖欠的14亿美元维和摊款，不要因为一己之私影响联合国维和行动的正常开展。

巴通社记者：5月27日，巴基斯坦总理夏巴兹参观了正在中巴经济走廊框架下建设的卡洛特水电站。他与工程师和工人交谈时表示，该项目将产生低价电力，促进巴基斯坦绿色发展。你对此有何评论？

赵立坚：中巴经济走廊作为“一带一路”重要先行先试项目和两国全方位务实合作重要平台，秉持绿色、开放、廉洁理念，致力于实现可持续、惠民生、高标准的目标。自启动以来，中巴经济走廊框架下能源合作取得了丰硕成果，不仅有效帮助巴基斯坦克服能源短缺，还为巴经济和产业发展提供了充足能源供应。

卡洛特水电站是两国中巴经济走廊框架下能源合作重大项目，机组全部投产发电后，不仅将为巴基斯坦带来稳定、廉价能源供应，满足当地约500万人口的用电需求，进一步优化巴基斯坦能源结构，还将有力地推动巴基斯坦可持续发展。预计卡洛特水电站每年将减少二氧化碳排放约350万吨，助力全球“碳中和”，为应对全球气候变化作出新的贡献。我们期待这一水电站早日竣工、通电、投产。

彭博社记者：据报道，中国和太平洋岛国第二次外长会未通过共同文件，中方对此有何评论？

赵立坚：你的消息很灵通。我也是刚刚获悉了有关的情况。我可以给大家简要介绍一下。

第二次中国—太平洋岛国外长会成功举行。各方在团结友好的气氛中就如何深化双方合作进行了深入讨论，达成了许多新的共识。会后，中方将发表中国同岛国下一步合作的立场文件，以呼应岛国的期待。请大家继续关注中方有关的新闻发布。

关于你提到共同文件事，这是一个持续讨论的过程，并非每次会议都要发表共同文件。这次外长会上各方又就此达成了新的共识，向最终达成协议迈出了重要一步。各方同意继续开展积极务实的讨论，争取达成更多的共识。

总台央视记者：据报道，5月27日美洲玻利瓦尔联盟（ALBA）第21届峰会在古巴哈瓦那举行。峰会发表声明强烈谴责美国借举办第九届美洲峰会之机对部分拉美和加勒比国家实施排他性和歧视性做法，谴责美对古、委、尼实施经济制裁、金融封锁等单边强制措施，呼吁所有美洲国家在拉共体带领下通过对话与合作推进地区一体化进程。中方对此有何评论？

赵立坚：美洲玻利瓦尔联盟是有关拉美和加勒比国家为促进地区一体化进行的有益探索。该联盟成立以来始终致力于加强地区国家团结自强，鼓励成员国走独立自主道路。

拉美和加勒比国家共同体成立以来，坚持多边主义，在捍卫地区和平稳定、促进经济社会发展、维护发展中国家权益等方面发挥了重要作用。中方对此表示赞赏，并支持地区国家积极探索适合本地区的发展模式、推进一体化进程的努力。

美国打着所谓“民主”和“人权”的幌子拉帮结派、打压异己，动辄滥施单边制裁，干涉、操控拉美和加勒比国家内政，这是典型的霸权行径，严重违反联合国宪章宗旨和国际关系基本准则，严重侵犯地区国家主权和尊严。中方对此坚决反对。我愿强调，拉美不是谁家的“前院”或者“后院”，美洲峰会也不是美国的峰会。美国企图借主办美洲峰会之名，行干涉拉美和加勒比地区事务之实，这一图谋注定会失败。

《中国日报》记者：据媒体报道，针对美国近日涉台消极言论，柬埔寨首相洪森强调台湾是中国的一个省，是中国领土不可分割的一部分，意图挑动台湾“独立”十分危险，呼吁各方尊重中国主权，不要火上浇油。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方高度赞赏洪森首相有关涉台表态。世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这是国际社会的共识。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。中国维护国家主权和领土完整、反对分裂、实现国家统一，是正义的事业。这已经并必将继续得到包括柬埔寨在内国际社会的理解和支持。

路透社记者：世界卫生组织近期举办世界卫生大会，就改革《国际卫生条例》达成共识。中方是否与会？是否同意此项改革？

赵立坚：我不掌握你提到的相关情况。

澎湃新闻记者：据报道，上周塔吉克斯坦主办了第四次阿富汗问题地区安全对话会，并发表《杜尚别声明》。中方代表出席会议。你能否介绍有关情况？

赵立坚：5月27日，第四次阿富汗问题地区安全对话会在塔吉克斯坦杜尚别举行。来自中国、俄罗斯、印度、伊朗、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦等8国高级别代表与会。外交部涉外安全事务专员程国平出席会议。

程国平专员表示，阿富汗地处“亚洲之心”，阿局势特别是安全局势的发展对地区安全稳定有重要影响。习近平主席不久前提出全球安全倡议，强调要坚持共同、综合、合作、可持续的新安全观，共同维护世界和平与安全。中方愿秉持这一精神，同地区国家共同努力，支持阿富汗系统应对好各方面挑战。

对话会发表《杜尚别声明》，欢迎今年3月底中国安徽屯溪第三次阿富汗邻国外长会通过的《屯溪倡议》，呼吁各方在经济、人道援助、互联互通、贸易和内部能力建设等方面给予阿富汗更多支持。声明重申不干涉阿富汗内政和“阿人主导、阿人所有”原则，敦促对阿富汗负有责任的国家切实履行对阿富汗经济重建和未来发展的承诺，反对将对阿富汗人道援助政治化。声明强调，绝不允许国际恐怖组织利用阿富汗领土隐匿、训练、策划和资助针对该区域各国的任何恐怖行动，确保阿富汗不再沦为恐怖主义滋生地、庇护所和扩散源。

当前，阿富汗正处在由乱及治的关键时期，安全是发展的前提。中方愿继续同地区国家一道，加强沟通协调，凝聚共识合力，为帮助阿富汗早日实现长治久安作出不懈努力。

彭博社记者：你能否提供中方与基里巴斯和萨摩亚所达成协议的更多细节？

赵立坚：我们的代表团正在前方。相关消息已经陆续发布，你可以查阅。

东方卫视记者：马来西亚前总理马哈蒂尔在第27届“亚洲的未来”国际会议上称，“印太经济框架”是政治性而非经济性框架，旨在排除和对抗中国。中国为其他国家的经济增长作出了贡献，却被排除在外。经济发展需要稳定而非冲突。美一心要排除中国，并向南海派遣军舰。这可能导致意外事件并引发暴力或战争，不利于东盟国家经济发展。各方应避免美中冲突升级，维护地区稳定。中方对此有何评论？

赵立坚：马哈蒂尔前总理说得太好了。他说出了地区绝大多数国家的心里话，也清楚表明了地区国家最关心的和最想要的是什么。那就是地区的和平稳定与经济发展。这是大势所趋，人心所向。而美国背离这一方向，为一己私利把经济问题政治化，甚至损害别国和地区整体利益。这一做法难以获得支持，也注定无法走远。亚太成功的密码是合作共赢，不是零和对抗。中方愿同地区国家一道，践行真正的多边主义，构建开放型地区经济，共同建设美好的亚太家园。

路透社记者：据瑞士媒体报道，由于瑞士加大对中国人权状况的批评，瑞方升级瑞中自由贸易协定的进程陷入停滞。中方有何评论？

赵立坚：我也注意到了有关的情况。中瑞自贸协定自2014年实施以来，给两国和两国人民带来了巨大的、实实在在的利益。中瑞自贸协定升级有利于双方进一步发掘经贸合作潜力，推动新冠肺炎疫情形势下两国经济复苏和发展。

我想强调的是，中瑞自贸协定是一份互利互惠的协定，不是一方对另一方的恩赐。一直以来，双方本着相互尊重、平等相待的精神就自贸协定升级保持密切沟通和积极谈判。中方乐见自贸协定升级，同时也希望瑞方能够排除人为干扰因素，同中方相向而行。

彭博社记者：我想再问一下刚才的问题。你能否透露中国同基里巴斯和萨摩亚分别达成协议的相关细节？

赵立坚：我刚才说了，中方已经发布了上述访问的消息稿。就在记者会之前，中方刚刚发布了斐济总理兼外长姆拜尼马拉马同王毅国务委员举行会谈的情况。有关消息稿可以在外交部网站查询。中方也即将发布关于中国—太平洋岛国外长会的有关消息，请大家保持关注。

路透社记者：最近世卫组织召开了疫情以来首次线下的世卫大会。中方是否与会？中方是否支持此次大会提及进行一些改革措施？

赵立坚：我刚才说了，我不掌握有关情况。我可以进一步了解之后，再回答你的问题。据我初步掌握的信息，中方参与了有关的讨论，但我不清楚细节。

(责编：苏缨翔、杨牧)