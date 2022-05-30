新华社波哥大5月29日电 （国际观察）总统选举右翼出局 哥伦比亚左翼能否上台

新华社记者陈昊佺 徐烨 高春雨

哥伦比亚29日举行总统选举首轮投票。哥国家民事登记处当晚发布的初步计票结果显示，左翼竞选联盟“哥伦比亚历史公约联盟”候选人古斯塔沃·佩特罗和独立参选人鲁道夫·埃尔南德斯得票领先，将共同进入总统选举第二轮投票。

本届总统选举备受关注，是因为左翼候选人佩特罗民调一直领先，有望打破哥伦比亚长期以来右翼执政的局面。不少分析人士认为，在选民通过第一轮投票抛弃右翼和传统政治势力后，第二轮投票形势依旧不明，谁能笑到最后尚难预料。

左翼先锋

截至记者发稿时，99.99%的选票已完成计票。结果显示，佩特罗和埃尔南德斯的得票率分别为40.32%和28.15%。由于两人均未获得半数以上选票，他们将在6月19日举行的总统选举第二轮投票中展开最终角逐。中右翼竞选联盟“哥伦比亚队联盟”候选人费德里科·古铁雷斯得票率23.91%，位居第三，无缘第二轮投票。

佩特罗1960年出生，曾参加哥伦比亚左翼游击队M-19（“4月19日运动”）。游击队解散后，他联合其他前游击队成员成立新政党，曾担任国会参议员、众议员和波哥大市长等职务。在担任参议员期间，他曾批评右翼武装和政客间的联系；在担任波哥大市长期间，他大力推动反腐斗争和公共事业建设。

佩特罗曾在2010年和2018年两次参加总统竞选。他本次竞选的核心主张之一是让哥伦比亚经济发展摆脱资源依赖，推动可持续发展转型。他承诺上任后将叫停全部新建原油项目，用发展旅游业和绿色能源以及征收财富税等方式替代当前政府依赖的石油收入。他表示将向富裕阶层额外征税平衡财政赤字，以保证社会公平，这成为其最有左翼特色的政策。

半路黑马

此前民调中，支持率的前两位长期被佩特罗和古铁雷斯占据，因此当地舆论曾普遍认为，总统选举第二轮角逐将在这两人之间展开。但5月以来，埃尔南德斯支持率一路走高并超过古铁雷斯，最终在首轮投票中力压古铁雷斯出线，成为半路杀出的黑马。

今年77岁的埃尔南德斯毕业于哥伦比亚国立大学土木工程系，1972年创办了自己的建筑公司。他曾在2016年出任布卡拉曼加市长，在2018年因掌掴本地议员而遭哥检察部门调查，2019年宣布辞职。同年，他创立了一个聚焦反腐的政治团体。

埃尔南德斯自称“工程师”，宣传自己是政治的“局外人”。他在此次选举中作为独立参选人参选，主打反腐牌。分析人士认为，不少哥伦比亚人都通过支持埃尔南德斯来展示自己对政府腐败的不满，他们也相信作为成功企业家的埃尔南德斯不会在执政中贪污腐败。

与其他候选人不同，埃尔南德斯并不热衷于参加传统的政治辩论，更喜欢通过网络平台接触支持者。哥伦比亚国立大学政治分析专家吉列尔莫·埃瑙认为，埃尔南德斯在首轮投票中的胜利反映出哥国内政治参与形式的转变，“这是一场数字政治对传统政治的胜利”。

局势不明

中国社会科学院拉丁美洲研究所社会文化研究室主任郭存海指出，哥伦比亚选民目前明显的情绪就是反对传统，总统选举首轮投票结果表明他们抛弃了右翼保守力量和传统政治力量。

分析人士指出，哥伦比亚的经济现状是导致这一结果的重要原因。据官方统计，2021年，哥全国约39%的人口月收入低于89美元。今年4月，哥通胀率达9.2%，创下近20年来新高。很多民众对食品价格上涨、高通胀率和社会不公正感到不满，对长期执政的右翼势力感到失望。

关于第二轮投票，民调机构“Invamer”此前的调查结果显示，如果是佩特罗和埃尔南德斯对决，两人的支持率分别为50%和47.4%，佩特罗虽然占优，但优势不明显。

一些分析人士认为，第二轮投票充满不确定性，结果难以预料。佩特罗可能需要改变自己的部分主张，以争取更多中间派选民的支持。埃尔南德斯在首轮投票结束后得到古铁雷斯的公开支持，这有利于他吸引右翼选民，但也可能影响他的“政治素人”形象，导致其基本盘流失。

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