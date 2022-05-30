新华社苏瓦5月30日电（记者张永兴 郭鑫惠）当地时间5月30日，国务委员兼外长王毅在苏瓦同斐济总理兼外长姆拜尼马拉马共同主持第二次中国－太平洋岛国外长会。会后，王毅在同姆拜尼马拉马共同会见记者时表示，会议取得圆满成功，中方归纳为五方面共识：

一是深化全面战略伙伴关系。中国不是“新来者”，而是同岛国相知相交多年的“老朋友”。中国和岛国关系的快速发展也不是“横空出世”，而是“水到渠成”。中国和岛国将继续相互支持、相互帮助，坚定维护彼此核心利益和重大关切，不断巩固拓展全面战略伙伴关系。

二是捍卫国家主权独立和民族尊严。国家不分大小一律平等。岛国有实现和平发展的权利，岛国人民有追求美好生活的自由，岛国命运应掌握在自己手里。应尊重各国国家主权，坚持不干涉内政原则，共同维护发展中国家尤其是中小国家的正当权益。

三是追求共同发展繁荣。发展是中国和岛国的共同使命。我们致力于高质量共建“一带一路”，共同应对疫情、经济复苏等挑战，保障和拓展民生福祉。中方将继续向岛国提供不附加任何政治条件的援助，提高岛国的自主发展能力。

四是倡导真正的多边主义。中国和岛国都恪守联合国宪章宗旨和原则，倡导践行多边主义，呼吁加快落实《巴黎协定》，在支持岛国应对气变上采取实际举措。中方赞赏岛国支持全球发展倡议，助力实现2030年可持续发展目标。

五是促进民心民意相通。中国同岛国友好交往源远流长。中方愿同岛国进一步加强教育、文化、青年、体育、新闻等领域交流合作，将向岛国提供更多政府奖学金名额和各类培训机会，支持开展地方对口合作。

王毅说，中方愿继续同各方密切沟通，充分发挥中国－太平洋岛国外长会机制作用，携手构建更加紧密的中国－太平洋岛国命运共同体。

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