人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅：中国愿打造同岛国合作的六个新平台

2022年05月30日19:45 | 来源：新华网
小字号

新华社苏瓦5月30日电（记者张永兴 郭鑫惠）当地时间5月30日，国务委员兼外长王毅在苏瓦同斐济总理兼外长姆拜尼马拉马共同会见记者。王毅介绍了中国同南太岛国合作成果，表示中国愿打造同岛国合作的六个新平台。

王毅说，自20世纪70年代建立外交关系以来，中国同岛国关系蓬勃发展，交流合作不断拓展，涵盖了贸易投资、海洋环境、防灾减灾、减贫扶贫、医疗卫生等20多个领域。中国同所有建交岛国都签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录，已成为岛国重要贸易伙伴和投资来源国。1992年至2021年，中国同建交岛国贸易额年均增长13%，30年间扩大了30多倍。中国企业在岛国承包工程总额超过200亿美元。中国在岛国实施了近500个成套项目、技术援助、物资援助和优惠贷款项目，帮助岛国建设了道路、桥梁、码头、医院、学校、体育馆等重要基础设施，为岛国培养各类人才约1万人次。中国已向8个建交岛国派出医疗队，惠及数十万岛国民众。新冠疫情暴发以来，中国向岛国提供了多批次疫苗以及各类抗疫物资。中国和岛国之间已结成22对友好省市。疫情前，中国每年有近10万游客赴南太旅游。这些数字表明，中国同岛国全方位合作给岛国人民带来了实实在在的利益。

王毅宣布，中方愿持续打造应急物资储备库、应对气候变化合作中心、减贫与发展合作中心、农业合作示范中心、防灾减灾合作中心、菌草技术示范中心六个合作新平台，为中国同岛国合作不断注入新的动力。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部