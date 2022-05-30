新华社苏瓦5月30日电（记者张永兴 郭鑫惠）当地时间5月30日，国务委员兼外长王毅在苏瓦同斐济总理兼外长姆拜尼马拉马共同会见记者。王毅介绍了中国同南太岛国合作成果，表示中国愿打造同岛国合作的六个新平台。

王毅说，自20世纪70年代建立外交关系以来，中国同岛国关系蓬勃发展，交流合作不断拓展，涵盖了贸易投资、海洋环境、防灾减灾、减贫扶贫、医疗卫生等20多个领域。中国同所有建交岛国都签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录，已成为岛国重要贸易伙伴和投资来源国。1992年至2021年，中国同建交岛国贸易额年均增长13%，30年间扩大了30多倍。中国企业在岛国承包工程总额超过200亿美元。中国在岛国实施了近500个成套项目、技术援助、物资援助和优惠贷款项目，帮助岛国建设了道路、桥梁、码头、医院、学校、体育馆等重要基础设施，为岛国培养各类人才约1万人次。中国已向8个建交岛国派出医疗队，惠及数十万岛国民众。新冠疫情暴发以来，中国向岛国提供了多批次疫苗以及各类抗疫物资。中国和岛国之间已结成22对友好省市。疫情前，中国每年有近10万游客赴南太旅游。这些数字表明，中国同岛国全方位合作给岛国人民带来了实实在在的利益。

王毅宣布，中方愿持续打造应急物资储备库、应对气候变化合作中心、减贫与发展合作中心、农业合作示范中心、防灾减灾合作中心、菌草技术示范中心六个合作新平台，为中国同岛国合作不断注入新的动力。

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