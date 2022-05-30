人民网曼谷5月30日电 （记者孙广勇）中国人民解放军第七批援助老挝人民军103医院的医疗专家组29日抵达老挝首都万象，开始为期6个月的医疗援助工作。中国驻老挝大使馆国防武官李兵大校、老挝人民军总后勤部卫生局局长坎平准将、副局长宛平上校和老挝人民军103医院院长萨文赛上校到万象瓦岱国际机场迎接。

坎平准将在迎接仪式上表示，中老建交以来，两国不断深化合作，感谢中国军队持续为老挝援助抗疫物资，带来中国技术。构建中老命运共同体是两国军民的美好愿景，祝愿两国友谊源远流长。萨文赛上校感谢医疗专家不畏疫情形势严峻复杂，持续为老挝提供先进的医疗设备和技术帮带。老挝人民军军医学习热情高涨，诊疗效率和水平得到了极大提升。

第七批医疗专家组组长孙冬冬说，医疗队将不遗余力的为老挝军民提供最先进的医疗保障，并开展诊疗前沿培训、“一对一”手术带教、多学科联合救治等系列工作，启动使用介入诊疗中心等专病治疗单元，切实提升老挝103医院的医学保障能力，为老挝军民的健康安全护航。

此次派遣的援老医疗专家组共10人，由空军军医大学第一附属医院抽调。根据老方需求，专家组成员包括心血管内科、重症医学科、骨科、神经外科、耳鼻喉科、放射科等领域专家。2019年以来，为推进中老两军深入合作、提高老挝军队卫勤保障能力，中国人民解放军持续向老挝人民军103医院派遣医疗专家。（完）

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