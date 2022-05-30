新华社里约热内卢5月29日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：近期，随着拉美部分国家进入秋季，且放松防疫限制措施，多国新冠感染人数有所上升，专家呼吁提高疫苗接种覆盖率。

根据巴西卫生部数据，过去一周，巴西新增确诊病例166777例，达到近两个月来最高值。截至29日，巴西累计报告确诊病例超过3095万例，累计死亡病例超过66万例。

巴西传染病专家埃默松·卢斯说，随着天气转凉，新冠病例数会出现一定增长。新冠病例数增加还与奥密克戎变异株的特性有关，影响因素还包括放宽防疫措施、人们恢复参加线下活动和派对等。他表示，卫生当局应分析某些地区病例增加情况，扩大疫苗覆盖率。

巴西卫生部27日开放12至17岁青少年接种新冠疫苗加强针，巴西卫生监督局授权辉瑞和科兴疫苗作为该年龄段的加强针，在接种第二剂疫苗4个月后接种。此外，卫生部还建议60岁以上人群和免疫功能低下人群在接种第一剂加强针4个月后接种第二剂加强针。

阿根廷卫生部网站29日更新的数据显示，该国过去一周新增确诊病例51778例，单周病例数较前一周增加8301例。该国累计确诊病例约918万例，死亡病例约12.9万例。

截至29日，阿根廷已有超过3746万居民完成疫苗接种，超过2125万人完成加强针接种，超过303万人完成第二剂加强针接种。

据厄瓜多尔卫生部提供的数据，近期，厄瓜多尔感染人数有所上升，过去一周全国报告1661例确诊病例，比上一周增加560例，增幅达51%。

巴拿马过去一周新增确诊病例19255例，一周所做核酸检测阳性率达到23.13%。截至28日，该国累计确诊病例超过84万例，死亡病例8244例。数据表明，巴拿马目前仍处在第五波感染高峰期，单周新增感染和死亡病例数较前几周均有所上升。

巴拿马新冠疫苗接种计划仍在进行中。接种疫苗总数已超过822万剂。超过310万人接种两剂疫苗，接种加强针的人数超过157万。

据古巴公共卫生部提供的数据，截至29日的一周中，古巴无新增死亡病例，这是古巴连续第二周没有新增死亡病例。过去一周，古巴新增确诊病例数连续第八周减少。古巴人口中大部分已接种加强针。古巴使用的是其自主研发的“阿夫达拉”“主权02”和“主权plus”三款疫苗。（执笔记者：王天聪；参与记者：吴昊、王忠毅、谢照、苏津、林朝晖、李国荣）

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