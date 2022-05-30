新华社北京5月30日电 美国司法部29日说，将审查得克萨斯州小学枪击事件中执法部门的应对行为。按照美联社的说法，这种审查比较罕见，通常在群体性枪击事件发生后，调查报告由当地执法部门或第三方完成。

得州尤瓦尔迪市罗布小学24日发生恶性枪击事件，导致19名四年级学生和两名女教师死亡。执法部门人员在枪手进入学校近1个半小时后才将其击毙。

5月27日，警察在美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市发生枪击事件的小学外执勤。新华社记者吴晓凌摄

美国司法部发言人安东尼·科利说，审查将以公平、公正、独立方式进行，并公布审查结果。

他在一份声明中说，审查目的在于就24日执法行动拿出一份独立报告，从而总结经验教训和最佳做法，帮助应急人员更好地为“活动枪手”事件做准备并作出反应。

美国司法部官员说，审查是应尤瓦尔迪市市长请求而作，将由司法部下属社区警务办公室负责完成。

这起枪击事件中，18岁的当地高中生萨尔瓦多·拉莫斯手持半自动步枪闯入小学射杀师生，最后被一名边防巡逻队特警击毙。枪案发生后，警方发布的消息前后不一，甚至互相矛盾。

得州公共安全部27日给出的时间表显示，枪手被击毙前近50分钟内，19名执法人员在学校走廊待命，其间，与枪手同处一间教室的孩子们至少8次报警求救。

5月27日，在美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市，公共安全部门在发生枪击事件的小学外举行新闻发布会。新华社记者吴晓凌摄

得州公共安全部官员说，现场指挥的警官认为已经把枪手困在教室，不会导致校内其他地方师生受伤，“事后看来，这是错误的决定”。

随着幸存者发声、更多案件细节披露，民众心情由悲转怒，质问警方为何第一时间不行动？如果迅速行动，一些孩子是否可以获得及时抢救？谁该为此负责？

美国总统约瑟夫·拜登夫妇29日前往尤瓦尔迪慰问社区居民。他在一座教堂内以非公开方式会见遇害者家属。当他走出教堂时，约100人向他高喊：“做点什么吧！”他回答说：“我们会的。”这是他此行唯一的公开表态。

5月26日，在美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市，人们哀悼枪击事件遇害者。新华社记者吴晓凌摄

市民麦肯齐·伊诺霍萨是一名死去小学生的表姐。她对美联社说，希望拜登之行“不只是悼念”，“我们想要改变，我们想要行动。事情一再重演。群体性枪击发生，上了新闻，人们痛哭。之后就没了，没有人在乎。这样的事一次又一次发生”。

据媒体报道，枪手5月17日和20日分别在当地购买一支枪，当时他刚满18岁。

康涅狄格州民主党籍联邦参议员克里斯·墨菲寻求国会推进完善枪支安全的立法。他接受美国广播公司《本周》节目采访时说：“虽然国会枪支安全提案得到共和党方面的支持仍然远远不够，但这次有更多共和党人对找到一条前进的道路感兴趣。这还是桑迪胡克（枪击事件）以来头一回。”

2012年，康涅狄格州桑迪胡克小学发生枪击事件，20名儿童和6名成年人遇害，是美国死亡人数最多的小学校园枪击事件。（郭倩）

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