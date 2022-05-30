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北京外国语大学发布国际传播能力指数方阵

2022年05月30日15:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京5月30日电 （张悦）值习近平总书记关于加强我国国际传播能力建设的“5·31”重要讲话发表一周年之际，北京外国语大学于5月28日以线上方式举办了“指数全球 2022——国际传播能力指数方阵发布会”。

视频会议截图

北京外国语大学校长杨丹在致辞中指出，学校用学术成果践行总书记“5·31”重要讲话精神，推出全球首发的国际传播能力系列指数方阵，倡导以“全语种”战略赋能中国国际传播话语能力，以“全方位”矩阵提升中国国际传播主体合力，以“全流程”优化提升中国国际传播的行动效力。北外将以国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力和国际舆论引导力建设为核心，力争为提升我国话语体系创新能力，推进学术话语大众传播，强化中国话语的国际传播作出更大贡献。

前驻德国大使、中国德国友好协会会长史明德在主旨演讲中说，以杨丹校长领衔的北外“建指数看世界”系列项目代表了人文社科发展的趋势——以问题为导向，打破学科壁垒实现多学科交叉研究和深入合作。

北京语言大学前党委书记李宇明在主旨演讲中指出，通过指数研究推动学界进步、业界进步；通过指数研究达到国际合作的目的，让世界听到中国声音。

大会随后发布了“国家语言能力指数”“国家翻译能力指数”“国家国际传播能力指数”“城市国际传播能力指数”“中国企业国际传播能力指数”“全球媒体网络传播指数”以及“世界中国学研究指数”等多个指数，从不同领域和层面对我国国际传播情况进行了剖析和展示。

在当今时代背景下，科学的国家传播能力研究正不断突显其重要性。北京外国语大学国际传播能力系列指数方阵的发布将从话语能力、主体合力、行动效力等方面为国际传播能力研究与实践贡献力量。

(责编：燕勐、常红)

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