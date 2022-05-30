新华社圣何塞5月29日电 专访：中哥友好跨越山海、携手共赢——访中国驻哥斯达黎加大使汤恒

新华社记者范小林

今年是中国和哥斯达黎加建交15周年。中国驻哥斯达黎加大使汤恒日前在接受新华社记者书面专访时表示，15年来，中哥关系跨越山海、携手共赢，已成为不同规模、不同国情国家间友好合作的典范。

汤恒说，建交以来，哥历届政府恪守一个中国原则，双边关系沿着两国领导人擘画的合作蓝图取得健康快速发展，不断创下多个“第一”：2011年8月，中哥自贸协定正式生效，成为中国与中美洲和加勒比国家第一个自贸协定；2015年1月，两国建立平等互信、合作共赢的战略伙伴关系，哥成为中国在中美洲第一个战略伙伴；2019年12月，哥立法大会通过中国文化日法，开创拉美地区以立法形式设立“中国文化日”的先河。

谈到经贸合作，汤恒说，建交以来，两国经贸联系日益紧密，中国稳居哥斯达黎加第二大贸易伙伴，众多中国产品赢得哥消费者青睐。据哥方统计，哥输华商品种类从建交之初的10余种扩大到200多种，对华出口增长近721%，咖啡、乳制品等众多优质产品已摆上中国家庭的餐桌。

汤恒说，中哥两国民心相亲。167年前，首批华人踏上了这片中美洲土地，成为中哥友好的先行者。长期以来，哥华侨华人积极融入当地社会，众多华裔优秀人才活跃在各行各业，中国文化已成为哥斯达黎加多元包容文化的重要组成部分。2020年，哥政府将汉语列为“迈向2040双语哥斯达黎加”战略的六大外语之一，两国教育部共同推动的“我们说汉语”项目已在哥10所公立中学落地，惠及3000余名学子，哥斯达黎加大学孔子学院也受到广大师生喜爱。中国多部热播电视剧、纪录片在当地多家电视台上映，文化团组互访、线上演出展览等形式多样的人文交流活动增进双方人民相互了解。

汤恒说，在南南合作框架下，中哥两国相互支持，共同应对困难和挑战。新冠疫情暴发后，哥政府克服困难，在地区国家中率先向中国提供物资援助。中国多次组织抗疫经验视频交流会，支持哥科研机构研发治疗药物，各级政府、企业、社会组织、华侨华人向哥方捐赠大量抗疫物资。

汤恒介绍说，中哥同为发展中国家，谋和平、求发展是两国人民的共同诉求，两国都是多边主义的坚定支持者和践行者，在全球治理、气候变化等多边议题上保持良好沟通协作。中国碳中和目标与哥脱碳规划理念相近，为两国开展环保等领域合作奠定了基础。

汤恒表示，相信在元首外交引领及双方共同努力下，中哥双边关系定将不断走深走实，更好造福两国人民。

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