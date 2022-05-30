“大美龙江”第十八届中韩缘——中国文化大赛决赛暨颁奖典礼在韩国举行。韩中文化友好协会供图

人民网首尔5月30日电 （记者马菲）“大美龙江”第十八届中韩缘——中国文化大赛决赛暨颁奖典礼28日在韩国国会议员会馆举行。黑龙江省委常委、副省长王一新、中国人民对外友好协会会长林松添、中国驻韩国大使邢海明为活动致视频贺词，韩国共同民主党国会议员薛勋、韩国共同民主党国会议员孟圣奎、韩国国民力量党国会议员崔承宰、韩中文化友好协会会长曲欢、中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌等嘉宾出席活动。

王一新在致辞中表示，黑龙江省同韩国地缘相近，文缘相通，具有得天独厚的人文交流优势。黑龙江省多年来与韩国地方政府、民间团体和相关机构在各领域开展了多种形式的交流与合作，建立了深厚的友谊。今后，黑龙江省愿继续同韩国开展形式多样、内容丰富的交往活动，持续推进双方在人文领域的深度交流，让中韩友好深深根植于两国人民心中，并将其转化为推动中韩两国和地方间友好合作的强大动力。

林松添在致辞中表示，今年是中韩建交30周年和“中韩文化交流年”，此次中韩缘——中华文化大赛为韩国民众感悟中国文化提供了大舞台，也充分表达了中韩人民致力于两国友好的坚定信心和美好愿望，让世界人民看到了东方文明的特质与风采。“中国人民对外友好协会愿与韩方一道，积极推动中韩两国在青年、智库、媒体、企业、友好城市等领域的民间友好交流和互利合作，促进两国关系更好更多惠及双方人民。”

邢海明在致辞中表示，随着全球中文学习者和中华文化爱好者的不断增多，中国大陆作为中华文化发源地，在中文教育领域的权威地位和影响也在不断增强。“走在韩国的大街小巷或出席公务活动时，我经常能够碰到愿意用中文和我们打招呼问好的韩国朋友，他们娴熟的中文水平经常让我赞叹不已。希望通过各位参赛者的不懈努力，让中韩两国世代友好的关系更加紧密，让中韩两国未来的发展更加灿烂美好。”

薛勋盛赞“中韩缘”——中国文化大赛在推动韩中友好方面发挥了不可忽视的重要作用，并表示今年是韩中建交30周年和“韩中文化交流年”，是关系两国未来发展的重要一年。坚信在双方共同努力下，作为“近邻”的韩中两国未来会更加光明。

本届大赛以“中国古代历法、节气与传统节日”为主题，自4月中下旬启动以来吸引了来自韩国各地200多名选手积极参与。通过层层角逐，共选出20组34名优胜选手进行决赛。

“大美龙江”第十八届中韩缘——中国文化大赛由韩中文化友好协会、韩国共同民主党薛勋议员、中国驻韩大使馆和中国人民对外友好协会共同主办，本届大赛特别携手黑龙江省人民对外友好协会共同承办，并在韩国国会的比赛现场特别举办“大美龙江”图片展。韩中文化友好协会2005年创办“中韩缘——中国文化大赛”，大赛每年选定一个文化主题，通过中文演讲、表演、中国常识竞赛等方式拓展并考察选手对中国文化的了解。

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