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以色列“耶路撒冷日”游行引发冲突 约200名巴勒斯坦人受伤

2022年05月30日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷5月29日电（记者尚昊 王卓伦）数万名以色列民众29日举行“耶路撒冷日”游行，引发巴勒斯坦抗议者与以色列军警冲突，造成约200名巴勒斯坦人受伤。

　　当天，以色列民众在耶路撒冷举行游行，纪念以色列在1967年第三次中东战争中夺得耶路撒冷全城控制权。以色列警方消息说，约7万名以色列民众参加了游行，警方在耶路撒冷部署了约3000名警察。

　　以色列媒体报道说，以色列民众在游行期间遭到巴勒斯坦民众抗议，随后巴勒斯坦抗议者与以色列警察发生冲突。据巴勒斯坦红新月组织消息，冲突在耶路撒冷地区造成至少62名巴勒斯坦人受伤。

　　以色列总理贝内特当天发表声明，指示安全部队对包括以色列极右翼团体在内的“极端主义分子”的暴力或挑衅行为“表现出零容忍”。

　　另据巴勒斯坦媒体报道，巴勒斯坦民众当天在约旦河西岸及加沙地带举行活动，抗议以方“耶路撒冷日”游行。在约旦河西岸多地，巴勒斯坦民众与以色列军方发生冲突。据巴勒斯坦红新月组织消息，冲突在约旦河西岸地区造成至少137名巴勒斯坦人受伤。

　　耶路撒冷地位问题是巴以和谈的关键之一。以色列在1967年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久、不可分割的首都”，而巴方则要求建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。

(责编：于洋、高歌)

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