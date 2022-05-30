本报约翰内斯堡5月29日电 （记者邹松）国际劳工组织第五届全球消除童工劳动会议近日在南非德班举行。会议通过了一份2025年全球消除童工的“德班行动”宣言，呼吁各国努力推动人人享有体面工作、消除农业童工现象、消除和防止雇用童工、维护儿童受教育权、对童工采取普遍的社会保护以及增加融资和国际合作。

消除童工现象是联合国2030年可持续发展议程的重要内容。本届会议旨在推进落实各国在消除童工现象方面的具体举措。当前，新冠肺炎疫情持续蔓延，妨碍了多年来全球为减少童工所作的努力。

根据国际劳工组织的数据，全球有1.6亿童工，约占全球儿童总人口的1/10，特别是年龄在5岁至11岁的童工比例明显上升。非盟数据显示，非洲有超过9220万童工。

南非总统拉马福萨在会上呼吁各国采取更大行动解决童工问题。国际劳工组织总干事盖伊·赖德表示，童工是对基本人权的侵犯。童工现象多源于贫困问题，但各方不能放任这种现象存在。

联合国粮农组织助理总干事兼非洲区域代表阿贝贝·海尔—加布里埃尔强调，非洲国家要努力发展机械化农业，扩大社会保障范围，提高农民技能，并向其提供免费接受相关教育的机会，从多方面着手消除童工现象。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 16 版）

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