本报记者 赵益普

近一段时间以来，柬埔寨旅游业加速恢复。最新数据显示，2022年前4个月，柬埔寨国内游客增至504万人次，同比增长161.5%；接待国际游客超过24万人次，同比增长191.5%。柬埔寨旅游部表示，到今年年底，柬埔寨有望接待超过80万人次的国际游客。

“这就是著名的巴戎寺，你们在各种明信片上看到的‘吴哥的微笑’，便出自这里。请大家跟我进去，注意走台阶时轻一些，这些石阶都有几百年历史。”在柬埔寨吴哥窟的巴戎寺门口，当地导游美斯·莎塔正在向国际游客耐心讲解。莎塔说，疫情发生后，她一直在家靠教网课维持生计。“现在游客多了，吴哥窟又热闹起来了，我们对旅游业复苏前景充满信心。”

吴哥窟所在地暹粒省是柬埔寨最重要的旅游目的地。2019年，入境柬埔寨的国际游客中，近1/3都曾到访暹粒。目前，柬埔寨政府已拨付大量资金修建暹粒省基础设施，包括公路、河岸和排污系统，并在今年成立了特别委员会，直接管理暹粒省各大景区。

柬埔寨旅游业的快速复苏得益于政府持续出台多项政策支持。眼下，政府已针对旅游业公布了10轮刺激计划。重点旅游城市的酒店、餐厅、旅行社等享受免税政策。柬埔寨旅游部近日宣布，全国24个省和直辖市的相关部门将在统一部署下开发和完善当地特色旅游景点、旅游线路，挖掘旅游潜力。5月18日，柬埔寨“旅游复苏联合融资计划”正式启动，该计划将投入1.5亿美元，以低利率为旅游相关企业提供贷款融资。柬埔寨国家旅游发展委员会主席翁本莫尼洛表示，该项目专为旅游业服务，与政府恢复旅游业的愿景一致。

根据规定，入境柬埔寨的国际游客必须完成全程疫苗接种，否则仍需进行7天的隔离。柬埔寨首相洪森表示，暂不考虑对未接种疫苗者提供免隔离入境待遇。截至5月16日，柬埔寨1672万人口中有近94%完成了全程疫苗接种，其中近900万人接种了加强针。亚太旅游协会柬埔寨分会主席图恩·斯南表示，世界还未完全走出疫情阴霾，柬埔寨旅游业恢复需要建立在防疫基础上，疫苗保护了柬埔寨人民。

柬埔寨《金边邮报》评论说，高疫苗接种率是柬埔寨稳步恢复旅游业的重要基础，游客的到来给从业者以巨大信心。预计到2025年，柬埔寨旅游业将恢复至疫情前水平。

旅游业是柬埔寨的重要经济支柱。2019年，柬埔寨接待了660多万国际游客，带来超过49亿美元的经济收入，直接创造了63万个就业岗位。国际货币基金组织预计，得益于旅游等行业的恢复，柬埔寨今明两年经济将分别增长5.1%和6.2%。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)