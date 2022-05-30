本报记者 李志伟

据美国《纽约时报》报道，截至5月28日，美国过去一周日均新增新冠肺炎确诊病例近11万，较两周前增加了22%；住院患者近2.67万，较两周前增长26%。有专家指出，真实数据可能高出5到10倍，因为家庭检测通常没有纳入官方病例统计之中。美国《华盛顿邮报》评论称，美国可能“正处于无声的病例激增之中”。

近期，美国多地新冠病毒感染和住院人数激增。据美国《华尔街日报》报道，确诊病例激增现象正扩大到美国东北部以外地区，从中西部到佛罗里达都面临着病例上升的压力。美国卫生官员和专家表示，预计南方夏季期间病例数将会激增，情况可能比2021年夏季更糟。专家们还警告，若美国国会不尽快拨付数十亿美元的防疫援助款项，全美将继续发生“很多不必要的生命损失”。

美国明尼苏达大学传染病研究和政策中心主任迈克尔·奥斯特霍尔姆说：“你只需要看看身边被感染的朋友、同事和邻居，就知道现在被感染的人数是多么不同寻常。”此前，根据美国全国广播公司新闻台和“世界实时统计数据网站”的统计数据，美国在5月12日累计新冠肺炎死亡病例数已超过100万例。

《纽约时报》写道：“每位逝者身后都留下数不清的哀悼者，这种痛失至亲的连锁反应席卷了许多城市和乡镇。”美国NBA球星唐斯家里已有7位亲人因为新冠肺炎离世。唐斯悲伤地说：“在我和妈妈的家人中，很多人都感染了新冠病毒……我一直在寻找答案，试图让我的家人能够获取充分信息，竭尽全力活下去”。

数据显示，美国死亡病例中约75%是65岁以上人群，他们占总人口的比例仅为约17%。联合国老年人权利问题独立专家克劳迪娅·马勒指出，美国疫情期间疗养院死亡人数还有严重遗漏。《华盛顿邮报》网站刊文说：“我们正在失去我们的长辈，这不仅因为他们是脆弱群体，还因为一种更为根深蒂固的流行病：（认为）老年人的生命不值得珍惜。”

美国疾控中心数据还显示，印第安人的新冠病毒感染率、住院率、病亡率分别为白人的1.6倍、3.1倍和2.1倍；非洲裔美国人分别为白人的1.1倍、2.4倍和1.7倍。美国俄亥俄大学学者伯克利·弗朗兹今年3月发表文章指出，种族因素与感染新冠肺炎后的病情严重程度以及病亡率有关，因为差异化对待不同种族的观念深植于美国社会，无论是在教育、医疗领域还是在日常生活中。

疫情防控措施反复无常、数据统计报告失真、两党互相扯皮、联邦政府和地方政府各行其是……美国的抗疫乱象遭广泛批评。“美国对疫情的反应是完全错误的。”美国作家彼得·范布伦在《纽约邮报》刊文说，“它的失败部分归因于两党政治……美国人的基本健康状况比大多数其他发达国家都要糟糕，这也加剧了这种情况。收入不平等、高贫困率以及肥胖、糖尿病等都加剧了我们潜在的健康问题。”

美国波士顿儿童医院的流行病学家约翰·布朗斯坦表示，联邦政府在疫情初期缺乏准备工作、清晰的思路以及政治意愿，无法恰当地应对新冠病毒的威胁。即便现在，美国国内仍然在抗疫上存在巨大分歧，“不仅是那些安全有效的疫苗，就连佩戴口罩也仍然备受争议。”

英联邦基金会主席戴维·布卢门撒尔指出：“抗疫的失败与观念和政治分歧分不开。人们应对疫情的方法体现了他们对党派和政府的看法。”英国《卫报》称，一些人更容易受到新冠肺炎的影响，因为他们对医疗服务提供者“几乎没有信任”，并拒绝接受保持社交距离、戴口罩和接种疫苗等防疫措施。这是一种脱节，美国一些政客“传递错误信息，破坏科学家的建议，只会加剧这种脱节”。

根据美国凯泽家族基金会的统计，过去10年，美国用于州及地方公共卫生部门的支出分别下降了16%和18%。2018年美国在长期护理方面的人均支出为516美元，不到其他发达经济体的一半。美国纽约大学副教授塞莉纳·贡德表示，由于人手不足，美国一些疗养院未能遵循疫情防控的相关规范。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示，美国本该是应对新冠肺炎大流行准备最充分的国家，结果却成为受疫情影响最严重的国家之一。“这是令人难以置信的悲剧，其中许多人的死亡本是可以避免的”。美国哥伦比亚大学公共卫生学院教授戴维·罗斯纳说：“我们在应对疫情上一败涂地。”美国在富裕大国里新冠肺炎死亡率最高的事实，加剧了这种挫败感。罗斯纳表示：“不仅仅是卫生系统的失败，这是美国意识形态的失败。”

（本报华盛顿5月29日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)