本报记者 闫韫明

从位于马达加斯加首都塔那那利佛郊区的马义奇镇出发，一条崭新的公路很快进入人们视野。车辆在平整的公路上行驶，窗外风景如画，稻田在阳光下闪烁着美丽的金黄色。

这条路是由中国政府援建的马达加斯加首都郊区公路，全长约19公里，将首都郊区马义奇镇、安巴诺多卡那镇和马哈扎扎镇串联起来，打通了前往市区的快速通道。项目由江西中煤建设集团有限公司承建，今年1月建设完成，目前已交付马方使用。

在公路终点马哈扎扎镇，家禽养殖户安德里亚菲迪正在清点自家蛋鸡刚产下的新鲜鸡蛋。“这条公路开通，对我来说太重要了！”安德里亚菲迪说，这样一条平整的沥青路她已经盼望许久了。马哈扎扎镇有1.2万多名居民，近1/3的人靠饲养母鸡、销售鸡蛋为生，是远近闻名的“鸡蛋小镇”。然而，从前糟糕的路况一直困扰安德里亚菲迪和其他养殖户，鸡蛋的运输是个大问题。

“原来这里只有一条又窄又脏的土路。”安德里亚菲迪说，到了雨季，道路泥泞颠簸，经常有车辆陷进泥里或发生侧翻。“运送饲料的货车司机一听说要来这里，都要求加收运费，更别提运输易破损的鸡蛋了。运往首都集市的鸡蛋，破损率一度超过了30%。”

公路修好后，一切都改变了。以前一个多小时的路程如今缩短至不到20分钟，“鸡蛋送到市区里，几乎没有破损的，我们也不用再多交运费了。”安德里亚菲迪高兴地说，“我准备再建几间鸡舍，扩大养殖规模，增加收入。”

因为帮助沿线鸡蛋产区打通了前往市区的快速通道，当地人都亲切地将这条公路称为“鸡蛋路”。据了解，这条公路日均鸡蛋运输量可达15万枚。

这条路也为沿线村镇的其他行业带来活力。“公路通车之后，来我们这儿休闲的人可多了。”马哈扎扎镇商户罗兰德说。以往少有人来的小镇，如今迎来了周边市区的很多游客。每到周末，游人熙熙攘攘，热闹非凡。之前常在市区举行的摩托车比赛等大型活动，今年也来到了马哈扎扎镇。“我们收入比以前高多了，有时都忙不过来。”罗兰德高兴地说。如今，越来越多当地人打算在镇上开小商铺，在家门口挣钱。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)