钱 波

中国与太平洋岛国合作如热带雨林一般生机勃勃。2018年11月，习近平主席同建交太平洋岛国领导人成功举行集体会晤，一致同意建立相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，开创了双方全方位合作的新局面。中国同太平洋岛国关系已成为不同地域、不同大小、不同制度国家间友好交往、团结合作的范例。

中国与太平洋岛国同为发展中国家，始终是真诚相待、相互尊重的好朋友，共谋发展、互利共赢的好伙伴，相知相亲、互学互鉴的好兄弟。中国坚持国家不分大小一律平等，尊重岛国人民自主选择发展道路的权利，尊重岛国联合自强、平等参与国际和地区事务的努力。中方始终坚持义利相兼、以义为先，支持岛国发展经济、改善民生、提高自主可持续发展能力。中国充分理解气候变化是太平洋岛国面临的最大、最严峻挑战，已经并将继续向岛国提供力所能及的帮助，同时力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，为促进全球绿色、低碳、可持续发展贡献中国力量。

2021年10月，首次中国—太平洋岛国外长会成功举行，建立了中国—太平洋岛国外长定期会晤机制，就携手应对气候变化、海洋环境保护等全球性挑战达成共识，形成了设立中国—太平洋岛国应急物资储备库、减贫与发展合作中心、应对气候变化合作中心以及举办中国—太平洋岛国渔业合作发展论坛等具体成果。中方快速采取行动落实有关成果，中国—太平洋岛国应急物资储备库已于去年12月启用，并在汤加火山救灾中发挥了重要作用。中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心已于今年4月启用。中方愿继续同各方密切沟通，推动中国—太平洋岛国合作更多造福各国人民，打造地区合作新亮点。

路遥知马力，日久见人心。中国与太平洋岛国相互依靠、相互滋养，其合作的本质是互利共赢，目的是共同发展。中国同岛国合作公开透明，不附加任何政治条件，不针对任何第三方，不谋求任何私利和所谓“势力范围”，经得起时间和历史的检验。

在斐济工作生活时间越久，对斐济和蓝色太平洋就越热爱，对中斐友好和中国同太平洋岛国合作的未来就越有信心。中国人民历来崇尚和平、友谊、合作，面对世界百年未有之大变局和日趋严峻的全球性挑战，中国愿继续同太平洋岛国一道努力，以诚相待、以心相交，开展务实合作，携手开创中国同太平洋岛国关系更加美好的未来。

（作者为中国驻斐济大使）

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)