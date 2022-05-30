本报记者 沈 钧

不久前，中国一季度经济数据发布。土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢在接受本报记者采访时表示，虽然受到新冠肺炎疫情影响，但中国经济仍展现出很强的活力与韧性，“中国采取积极的疫情防控政策，为经济发展创造健康、安全、稳定的环境，也为世界经济带来更大确定性，将有力保障土中双边经贸合作更好发展。”

乔拉克奥卢表示，2021年，世界经济遭受疫情冲击，中国在维护全球产业链供应链稳定方面发挥重要作用，“中国经济稳步前行，将带动未来几年全球经济的可持续发展。”

乔拉克奥卢最近到中国珠海进行学术访问，对中国防疫政策有了清晰认识。他表示，面对疫情，中国政府坚持“动态清零”总方针不动摇，保障人民群众生命安全和身体健康。“正是这样的防控措施，帮助中国政府成功减轻了疫情对经济社会的冲击”。乔拉克奥卢表示，疫情防控期间，土中疫苗合作更是成为亮点，中国科兴疫苗在土耳其广泛使用。

乔拉克奥卢表示，近年来土耳其和中国的经济伙伴关系不断强化，双方经贸合作已从交通基础设施建设扩展到金融、电信等领域，双边贸易额在2021年超过340亿美元，比上年增长42%，“中国经济的强大活力保障了土中双边贸易稳定向好发展”。

土耳其积极参与共建“一带一路”，将“中间走廊”计划与共建“一带一路”倡议对接，深化土中各领域交流互动，让更多企业和民众从合作中获得实实在在的好处。乔拉克奥卢表示：“后疫情时代，土耳其将继续与中国发展多层次的经济伙伴关系，实现双方互利共赢。”

（本报安卡拉电）

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 03 版）

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