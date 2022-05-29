参考消息网5月28日报道 美国“负责任的治国之道”网站5月26日发布一篇题为《布林肯对华政策演说：没什么新东西》的文章，认为拜登的对华政策在很大程度上模仿了特朗普政府的政策，可以说是拜登与特朗普之间最具延续性的政策。全文摘编如下：

美国国务卿布林肯26日发表了一番平淡无奇的演说，只不过是对前任政府涉华表态的老调重弹。

拜登的对华政策在很大程度上模仿了特朗普政府的政策，可以说是拜登与特朗普之间最具延续性的政策。

正如某些国际关系专家早些时候所说，实际上，谋求所谓得到两党支持的对华政策，就是不顾基层民主党人的观点采用特朗普的政策。

考虑到美国和澳大利亚对中国与所罗门群岛最近达成的安全协议感到恐慌，奇怪的是，布林肯重复了惯常的论调，即美国寻求建立一种“各国可以自由作出主权决定”的秩序。但华盛顿发出的讯息却明确表示，美国政府认为这种自由不包括各国与除美国及其盟友之外的其他大国进行安全合作。

在“尊重其他国家主权决定”和实际推行反华遏制政策之间存在不可调和的矛盾，如果其他国家认为后者迟早会以牺牲它们的主权为代价，我们不该感到惊讶。

美国在亚太地区的外交接触仍然非常有限，因此布林肯关于“我们把外交重新置于美国对外政策中心”的表态难以服众。近几个月外交活动增多，那是因为美国在非常缓慢的起步后一直在奋力追赶。布林肯在讲话中提到的东盟峰会是一个“鼓舞人心的迹象”，但总体上美国与该地区的外交和经济接触仍然欠缺。美国在峰会上承诺向东南亚提供的1.5亿美元发展资金微不足道，也表明了政府准备提供的资源仍然相当有限。

演说中最没有说服力的部分之一是，布林肯向听众保证，“这不是要强迫各国作出选择，而是要给它们提供一种选择”。美国一面强调“尊重东盟在东南亚的中心地位，并表示无意强迫东南亚国家在美国和中国之间作出选择”，一面却言行不一。

尽管大谈与中国的竞争，但美国在经济战略方面几乎没有参与竞争。这反映出，拜登政府继续对印太地区采取“军事优先”方针，美国政策存在不平衡。

美国总统拜登

布林肯在26日的演说中回避了一个显而易见的问题，那就是拜登此前对“军事介入”台湾问题的表态。也许布林肯认为，坚称政策没有改变就能平息这个问题。布林肯表示，“我们这些伟大国家没有理由不能和平共处”。但如果总统继续对台湾作出随性的安全承诺，与中国发生冲突的风险就相当高。正如《金融时报》最近指出的那样，“美国总统对中国的武力威胁远比他与美国在亚洲的伙伴进行有意义经济接触的意愿突出”。

在美国准备好进行这种接触之前，它很可能会在寻求更大影响力的过程中受挫。

来源：参考消息网

(责编：胡永秋、杨光宇)