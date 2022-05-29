巴切莱特女士28日结束了六天的访华之旅，这是17年来联合国人权事务高级专员首次访问中国。当天晚间，巴切莱特召开线上发布会介绍相关情况，表示这是一次与中国在人权领域“倾听彼此”的机会，并称赞中国在扶贫和消除极端贫困方面取得“巨大成就”。

在备受外界关注的新疆议题上，巴切莱特到访了喀什、乌鲁木齐等地，走进了棉花种植的田间地头，并观看了反恐和去极端化斗争主题展。期间，她还与少数民族、专家学者等各界人士进行了座谈交流。在发布会上，巴切莱特专门指出，这些会谈是在无人监督的情况下进行的。

巴切莱特 资料图

这委婉地回应了美西方舆论一段时间以来刻意营造的阴谋论。巴切莱特的访华之行尚未开始，美英等国就抛出有罪推定式的“质疑”，华盛顿甚至断言人权高专这次访问是“一个错误”。巴切莱特在发布会上真诚、客观地讲了她在中国期间的见闻和细节以后，美西方一些人还是捂住耳朵不肯听，美国国务院更是带头出来表达“关切”和“不安”，诬称巴切莱特此行受到“限制”和“操纵”，并又端出了过去那些抹黑新疆的谎言当佐料。

人们看到，当初是美英等西方国家一个劲要求巴切莱特访华，现在又转过脸来无端攻击巴切莱特，其不可告人的政治目的越来越露骨。

前些年，新疆深受恐怖主义和宗教极端主义之害，中国依法打击暴恐活动，维护各族人民生命财产安全，新疆各族人民的人权得到切实保障。经过不懈努力，新疆已经连续5年多没有发生暴恐案件，社会安全稳定，发展持续向好，人民安居乐业。然而，美西方一些人偏执地把新疆想象成一个有2500万“群众演员”的大戏棚，这是在侮辱那些感受过真实新疆的人的智商。

事实反复证明，美西方一些人想借涉疆问题打造的“人权铁幕”，根本就是一戳就破的纸壳子。这几年，华盛顿带头编造的所谓“失踪者名单”，关联西方国家民众的“集中营”等历史记忆，把“种族灭绝”“强迫劳动”等罪行强扣在新疆头上，编出不同版本的恐怖故事。但谎言越夸张，就越容易“见光死”。实际上，凡是到过新疆的人都能看到美西方妖魔化新疆的荒谬。

美国国会大厦 资料图

应该说，在美西方一些势力的压力之下访华，巴切莱特表现出了其穿透被极端势力毒化的西方舆论、想要了解真相的一种努力。正如中国国务委员兼外交部长王毅此前所说，此次人权高专访华应是一次增进了解、加强合作、正本清源之旅。我们也期待巴切莱特女士能将其亲身感受到的全面、真实的新疆，带给西方世界更多愿意了解真相的人。

当然，有些装睡的人就是叫不醒的。在巴切莱特访问还在进行的时候，就有所谓匿名的“高级外交官”对媒体宣称，这次访问“是中国的胜利”。人权进步本无止境，何来输赢？这样的说法恰恰暴露出美西方的真实想法，那就是把这次联合国人权高专与中国的正常交流互动，当成地缘政治博弈的一个环节。他们费尽心思，就是要给中国“定罪”，至于新疆的真实情况到底怎么样，对他们而言根本不重要。

也正因为如此，他们才一定要对中国进行有罪推定式的“调查”——谁得出“种族灭绝”“强迫劳动”的结论，谁就是“可信赖的”。这种有罪推定到了一种近乎癫狂的地步。在他们眼里，一个宣称“到了新疆就会被断手断脚”“不吃猪肉就会被枪毙”的疯子，或许会比联合国人权高专显得“更可信”。不得不说，为了抹黑攻击中国，美西方一些人对新疆的邪恶叙事早就突破了常识的底线。

中国的发展本身就是一面照妖镜，在人权领域也是如此。巴切莱特的访华之旅，是刺破涉疆谎言乌云的又一缕阳光。这也再次给操弄“以疆制华”的美西方势力提了个醒，乌云遮不住太阳，只会让人更加欣赏背后的蓝天。（本文系《环球时报》社评，原题为：施压巴切莱特，美西方打造不了“人权铁幕”）

(责编：胡永秋、杨光宇)