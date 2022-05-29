新华社苏瓦5月29日电（记者张永兴 郭鑫惠）当地时间5月29日，国务委员兼外长王毅在斐济同纽埃总理兼外长塔格拉吉举行视频会晤。

王毅赞赏塔格拉吉积极致力于中纽友好，表示中纽建交以来，双方始终相互尊重、相互支持，两国关系顺畅发展。双方建立了全面战略伙伴关系，签署了共建“一带一路”合作文件，中国已成为纽埃第二大贸易伙伴，务实合作遍及广泛领域，为纽经济社会发展和民生改善作出积极贡献。中纽在抗击疫情中相互支持，守望相助，友谊得到进一步升华。

王毅说，中方支持纽方走符合自身国情的发展道路，将同纽方加强政策沟通，高质量共建“一带一路”，推进基础设施、广播电视、地方合作，拓展蓝色经济、生物制药合作，助力纽提升可持续发展能力。中方鼓励中资企业赴纽投资兴业，同时欢迎纽方积极参加中国国际进口博览会，推介纽优质特色产品。

塔格拉吉表示，由衷感激中方为纽自主发展和民生改善提供的无私帮助和有力支持。纽中建交以来，双方在互尊互利基础上开展有效合作，中方始终注重倾听纽方需要，并为纽抗疫及时伸出援手。纽方珍视纽中友好关系和两国人民的亲密友谊，坚定奉行一个中国政策，期待同中方深化各领域合作，共促和平发展繁荣。

双方就中国－太平洋岛国整体合作交换意见，一致同意共同推动第二次中国－太平洋岛国外长会取得成功。王毅表示，中方一贯秉持开放态度同太平洋岛国开展合作，我们尊重岛国同地区其他国家的传统联系，愿在双方共识基础上，进一步深化友谊和合作。总理先生曾说过，中国为岛国带来的是机遇，而不是挑战。中国是致力于和平发展的国家，愿为人类和平发展繁荣作出中华民族的贡献。半个世纪以来，中方始终根据岛国需要提供支持帮助。21世纪是发展中国家的世纪，中小国家也有发展的权利，岛国人民同样有过上幸福生活的权利。中方是岛国发展进程中长期可靠的合作伙伴，愿同各方凝聚合作共识，提升合作水平，形成更大合力，助力岛国实现更好发展。

塔格拉吉表示，中方的支持对岛国发展至关重要，愿继续本着相互尊重的精神，使双方合作同现有规划形成有益补充，共同促进南太地区发展繁荣。

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