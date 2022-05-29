人民网仰光5月29日电 （记者李秉新）新一批中国政府援助缅甸新冠疫苗和医疗物资交接仪式29日在缅甸仰光国际机场举行，中国驻缅甸大使陈海代表中方向缅方移交新冠疫苗、注射器及两辆移动核酸检测车。

陈海在交接仪式上说，新冠疫情发生以来，中缅守望相助，积极开展抗疫合作。中方在多批次向缅甸包括缅北地区提供疫苗、液氧等大量物资援助基础上，进一步落实“中国东盟健康之盾”合作倡议，协助缅方实现新冠疫苗灌装合作生产，助力缅方提高疫苗接种率。

缅甸卫生部长岱楷温表示，中国已向缅甸捐赠了大量新冠疫苗以及注射器、药品、移动实验室、救护车、移动核酸检测车等物资。缅中两国在胞波友好关系下，秉持命运共同体精神，开展了全方位抗疫合作，感谢中国在各领域对缅甸的帮助。相信通过缅中友好合作，能够有效控制新冠疫情，推动两国卫生和经济社会均衡发展。

据了解，缅甸新冠疫苗接种计划实施已覆盖18岁以上人口的92.5%。此次援助的疫苗将用于5岁至12岁儿童接种，两辆移动核酸检测车将主要用于边境口岸疫情防控。

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