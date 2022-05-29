人民网阿布贾5月29日电 （记者姜宣）每天早上9点，当深圳和联供应链公司设立在尼日利亚第三大港口、哈科特港市奥尼港的海外仓开门时，一个大大的“丁”字型队伍早已沿着门前的马路与墙边两侧展开。门前是100余辆大卡车组成的长龙，而外墙两侧则是大量妇女、儿童，身边的小商品、食品排列得很整齐。有的孩子手里拿着奶制品、饮品、水果等，沿着车队一路走着兜售。

随着卡车一辆辆鱼贯而入，和联公司的员工开始忙碌了起来，他们与小商小贩早已非常熟悉，相互打着招呼，阵阵欢笑声在热浪中飘向了空中，仓库内外像一个集市般热闹。

“一条龙办公”服务，打造便捷安全贸易通道

和联海外仓与海关隔马路相望，占地150亩。去年4月，该仓库被河流州政府特别指定为“海关监管仓库”。“我们免费为海关、港务局与码头运营商提供办公场地，为商户们打通了快捷方便的‘一条龙办公’服务。”仓库负责人胡君楷一边忙着指导装载一边说。

“以前货物都要到公共码头办理各种手续，光排队就要排一天一夜，非常熬人、累人。现在在和联海外仓，货物随到随卸，海关、港务局随时办理，一点都不耽搁，效率真是太高了！”做大宗商品贸易的杨先生说。

从事面料贸易的王先生说，没有仓库之前，集装箱放在堆场，每天提货、送货很多，一不小心货物有可能就丢了。“现在管理很规范，存取有序，既高效又安全，再也不用担心货物丢失了！”

奥尼港海关副关长阿日瓦表示，以前奥尼港每日吞吐量为1200余个标准货柜，和联海外仓建成后，吞吐量超过了2000个标准货柜。“自从有了和联仓库，现在无论从效率、吞吐量，还是安全系数都有了质的飞跃，期待未来奥尼港成为国际大港。”阿日瓦说。

仓库变身“黑匣子”，存储财富新密码

“以前我们认为决明子毫无用处，漫山遍野，占用了土地。人们为了消灭它，用大火烧，用铁锹挖它们的根，但是它们总是生生不息，越长越旺”。尼联邦农业贸易促进会秘书皮斯说，但是和联公司告诉我们，尼日利亚决明子品质非常好，既可用来作食物，又可以当玩具填充物，还可做工业原料，“他让我们收集，他们采购，我们高兴坏了”。

“和联公司派人带领农民一起采摘，一些老人、妇女和因贫困而失学的儿童也慢慢加入了进来”。豪萨族小伙贾斯汀兴奋地说，“决明子到处都是，光捡就能捡很多，靠决明子我已经有了一笔可观的收入啦！以前觉得他们是老鼠屎，现在感觉他们像黑色的金子一样漂亮。”

“现在在我老家，整个村庄农民都因为决明子而收入增长了一大截，许多人不再为买不起食物，孩子上不起学而担忧了！”来自高原州的伊曼努尔说。

今年以来，和联海外仓已经向东南亚、中东和中国发出了300多个货柜的决明子，近期还有400多货柜整装待发，截止目前已采购超1.7万吨决明子。“据尼方估算，仅决明子一项，就可以解决尼日利亚近万个农民家庭的收入问题。”和联公司总经理李辉说。

推动农业外向型经济发展，打造经济增长新亮点

“原来尼日利亚是非洲粮食、农产品出口大户，但是经济不景气及人口爆炸式增长让我们现在每年不得进口大量粮食。”尼总统高级特别顾问西德尼说，振兴农业经济是联邦政府的重要任务之一，尼方热烈欢迎和联公司帮助尼日利亚发展现代农业，打造经济新亮点。

2020年下半年起，尼日利亚联邦政府推出新的出口方案，拟定了22种非石油战略产品，包括芝麻、腰果、生姜、可可、大豆、棕榈油等，总价值约1500亿美元。

对此，和联公司在还在仓库内建设16000平方米的室内仓库，专门用于农产品存储。同时，和联公司联合其他中资企业开发农业经济项目，推动尼农业经济外向型发展。至今，通过和联海外仓集港、出港的中资企业有400余家。2021年，通过和联海外仓出口的尼日利亚农业经济作物总量超过15万吨。

李辉说，“尼日利亚大量农业用地、农村人口决定了其农业发展有巨大潜力，特别是农业经济作物前景广阔。目前公司已经与政府部门对接，将指导农民大面积种植农业经济作物，这一努力将为提高农民生活水平做出很大贡献。”

阿日瓦说，“和联公司与联邦政府的合作是成功的典范，未来该仓库将成为尼日利亚最大农产品集散中心，农业经济项目将会成为我们经济增长的新亮点”。

每到农产品丰收的季节，和联海外仓常常雇佣当地农民超过1000人，并在周边地区长期雇佣400多人，租用卡车、拖头100余台。已在和联海外仓工作3年的本地老员工伊萨赫说。“能进入和联海外仓工作是我们的荣耀。”

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