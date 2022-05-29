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人民网里约热内卢5月28日电 （记者毕梦瀛、 吴杰）当地时间5月28日，第二届“汉语桥”世界小学生中文秀哥伦比亚“塔德奥大学孔子学院”杯云大赛颁奖典礼举行，中国驻哥伦比亚大使蓝虎、哥伦比亚文化部副部长帕蒂娅以视频方式共同出席并致辞。来自中国和哥伦比亚政界、商界、学界和当地友华组织的评委，大赛冠名单位——塔德奥大学及孔院、其他在哥孔子课堂约8000多名师生、民众通过多家直播平台出席活动，近4万多名观众投票点赞。

蓝虎表示，汉语已成为一种国际语言，2021年底，全世界已有180多个国家和地区开展汉语教育，76个国家将汉语纳入国家教育体系，超过2500万人在世界各地学习汉语，学习和使用汉语的外国人已累计接近2亿。孩子是世界的未来和希望，是中哥友谊大花园中最美丽的花蕾，今天的汉语小使者，必将孕育出明天中哥友好的茂密森林、成长为续写中哥世代友好的栋梁之材。

帕蒂娅表示，第二届“汉语桥”世界小学生中文秀“塔德奥大学孔子学院杯”云大赛，为哥中两国青少年架起了一座相互学习、彼此了解的友谊桥梁。相信所有的小学生及其父母们，通过学习汉语，打开了一扇走近中华文化、认知灿烂文明、通向美好未来的窗口。

来自哥伦比亚三所孔子学院、五所孔子课堂和汉语教学中心的8名选手进行了主题演讲和中华才艺展示。一个个感人的故事，一首首动听的曲子，一段段俏丽的舞蹈，一幅幅生动的画面，一盘盘自制的美食，感动了24位专家评委也吸引了无数粉丝。

经过激烈角逐，蒙特梭利孔子课堂的维多利亚勇夺桂冠，威尔蒙孔子课堂的冈萨雷斯位居亚军，这两位选手将代表哥伦比亚赛区参加第二届“汉语桥”世界小学生中文秀总决赛，她们还双双获得塔德奥大学孔子学院为期一年的汉语奖学金。麦德林孔子学院的奥尔杜丝荣获季军，并荣获塔德奥大学孔子学院为期半年的汉语奖学金。进入决赛的所有选手均荣获了中国驻哥使馆颁发的荣誉证书及中国文化奖品。

据中国驻哥使馆文化参赞朱晓燕介绍，本次比赛由中国中外语言交流合作中心、中国驻哥伦比亚大使馆主办，汉语桥俱乐部波哥大站、哥中友协、哥伦比亚三所孔院、五所孔子课堂等单位联合承办。

(责编：于洋、杨牧)