人民网大马士革5月29日电 （记者薛丹）5月29日是第20个联合国国际维和人员日。正在黎巴嫩执行扫雷任务的我国第20批赴黎维和多功能工兵分队顺利完成“蓝线”3个雷场的清排任务，用实际行动维护地区安全稳定、保障当地人民生活安全，彰显了中国赴黎巴嫩维和部队为和平而来的使命。

随着最后一颗地雷被销毁，中国赴黎维和部队多功能工兵分队承担的3个“蓝线”雷场清排任务圆满完成，官兵们封围通道后将安全的土地交还当地群众。本次交付的3个雷场埋设时间超过三十年，曾经的雷场已经变成密林，又经过雨水的冲刷，许多地雷都发生了位移，给扫雷作业手的排爆作业带来了很大难度。

除了地雷本身的不稳定性外，黎巴嫩雷场的特殊性还在于大多数位于黎以临时边境“蓝线”附近。这里是黎以双方最敏感的区域，在这里作业经常会传来枪声和爆炸声。从去年十月份进入雷场后，中国赴黎维和多功能工兵分队的扫雷官兵在这片死亡地带共清排地雷1700余枚，安全清排雷场面积6800余平方米。标准化的扫雷程序保证了效率同时创造了零伤亡、零事故的中国标准。

除了扫雷排爆任务，中国第20批赴黎维和多功能工兵分队还承担着建筑施工和医疗援助等任务。自部署至任务区以来先后完成马来西亚营、意大利营、联黎司令部等建设施工任务，同时常态化开展人道主义援助活动，帮助黎巴嫩人民度过难关。

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