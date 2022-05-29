人民网首尔5月28日电 （伊圣楠、马菲）在为庆祝中韩建交30周年和中韩文化交流年，进一步宣传优秀华语电影并促进中韩文化交流之际，由首尔中国文化中心、在韩影人协会共同主办，橙众娱乐承办的2022年“亚洲之光”中国优秀华语影片系列展映28日在韩国拉开帷幕。

青年导演周文武贝导演执导的《独家头条：初露锋芒》作为首部展映影片28日在韩国东国大学剧场上映。首尔中国文化中心副主任李少鹏，首尔中国文化中心信息部负责人、“中国电影常设电影院”项目发起人高宁、前韩国电影制作家协会理事长金亨骏等出席此次首映活动，50余名中韩观众来到现场观影。

受新冠疫情影响，韩国观众李亨基和咸邵希已有一年多没有在电影院观影。重新走进影院的他们在观看《独家头条》后向人民网记者表示，中国电影产业近年来发展迅速，《流浪地球》等优秀影片在韩国引发了观看和讨论热潮。“和之前相比，这几年的中国电影更能让我们感受到其中的思想内涵和文化特色。”

影片放映结束后，导演周文武贝与中韩媒体及现场观众进行视频连线交流，分享灵感来源、影片拍摄制作心得和青年导演的成长历程。周文武贝表示，非常荣幸能够参与此次“亚洲之光”中国优秀华语影片放映展活动，也希望未来能有更多机会通过电影艺术与海外观众深入交流，推动富含中华文化元素的中国电影“走出去”。

此次系列展映活动为期六个月，《独家头条》、《不老奇事》、《冬去冬又来》、《你的婚礼》、《无名之辈》和《一秒钟》6部华语影片将陆续在韩国影院进行免费文化放映。

展映期间，每部影片均将在首尔地区举行中韩媒体首映活动，此后将在首尔中国文化中心主办的“中国电影常设电影院”合作场馆——仁川“电影空间”和釜山“电影殿堂”等地上映，让更多韩国市民有机会欣赏到中国电影的风采。

中国驻韩国大使馆公使衔参赞兼首尔中国文化中心主任王彦军表示，期待“亚洲之光”中国优秀华语影片展映活动能为中韩电影的合作与交流架起沟通的桥梁，进一步增加韩国观众对中国电影艺术和电影人的了解，推动更多中国优秀华语电影走入韩国，促进中韩两国民心相通。

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