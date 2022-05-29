图片为孩子们正在准备做“击鼓传花”游戏。人民网记者 张朋辉摄

人民网布鲁塞尔5月28日电 （记者牛瑞飞、张朋辉）5月28日，“六一”国际儿童节前夕，由中国驻比利时使馆联合中国儿童中心举办的“儿童文化日”中比儿童交流活动在布鲁塞尔中国文化中心举行。观展览、听音乐、看演出、学书法、做游戏，来自当地学校的比利时儿童、华裔和中国儿童一起，共同度过了一段难忘的午后时光。

中国驻比利时使馆大使夫人杨青参赞，文化参赞刘红革，布鲁塞尔中国文化中心主任葛译友，比利时中华妇女联合会主席陈笑媚同中比儿童及家长近百人出席活动。

杨青参赞代表中国驻比利时使馆致辞，她表示，每年六月一日都是全中国孩子们欢庆的日子。希望中比小朋友们通过精彩的表演、有趣的游戏、丰富的展览和文化的体验共同传递快乐、分享欢乐。相信这次活动一定能在两国孩子心中播下友谊的种子，增进相互理解，使小朋友们成为推动中比交流的友好使者，共同创造中比友谊更加美好的未来。

开幕式后，由比利时根特龙龙汉语学校的四位老师和2021中国宋庆龄基金会“文化小大使”王心慧、拿威艾玛组成的超强志愿者团队，组织孩子们观看了由中国儿童中心发起实施的充满稚气童趣与丰富想象力的《我心中的二十四节气》和COP15（联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议）精选作品展，让比利时儿童感知中国小朋友眼中的生态文明观念和中华优秀传统文化。随后带领孩子们开启了奇妙有趣的中华文化体验之旅和亲子活动。

在击鼓传花的现场，伴着紧张节奏的鼓声，孩子和家长们开心地享受着意外带来的惊喜。旁边的大头娃娃模具也深受来宾们的喜爱，孩子们争相把玩、试戴。在活动主会场玻璃大厅内，几张桌子吸引了小孩子们的目光，这里是画画和折纸现场，大家发挥想象力，用画笔和彩纸绘出美好的未来。

活动以同唱《友谊地久天长》结束，孩子们兴高采烈，意犹未尽。一些孩子和家长表示，疫情以来首次参加中国文化线下活动，像过年一样高兴，通过活动对中国小朋友的所思所想有了进一步的了解，这种交流太可贵了，渴望疫情结束后到中国去看看风景、品尝美食，与中国小朋友面对面深入交流。

“儿童文化日”中比儿童交流活动由中国驻比利时使馆和中国儿童中心主办，布鲁塞尔中国文化中心承办，比利时中华妇女联合会、欧中国际传媒等组织和单位提供协助与支持。

(责编：于洋、杨牧)