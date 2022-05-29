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墨西哥城孔子学院举办第二届“汉语桥”世界小学生中文秀墨西哥赛区决赛

2022年05月29日15:47 | 来源：人民网-国际频道
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图为参加墨西哥城“汉语桥”中文秀决赛的小学生合影。人民网记者 彭敏摄
图为参加墨西哥城“汉语桥”中文秀决赛的小学生合影。人民网记者 彭敏摄

人民网墨西哥城 5月28日电 （记者彭敏）5月27日，由中国驻墨西哥合众国大使馆主办，墨西哥城孔子学院承办的第二届“汉语桥”世界小学生中文秀墨西哥赛区决赛圆满落幕。本届“小学生中文秀”共有十名选手参加了比赛。中国驻墨西哥大使馆教育事务负责人吴小燕、墨西哥公共教育部政策与合作司教育交流处副处长何安·阿雷亚诺、协议办主任顾叶尔诺·多雷达诺，墨西哥州教育厅的嘉宾以及参赛选手所在学校的校长均来到了现场，全程观看了小学生中文秀比赛。

经过激烈角逐，最终有两位小选手成功晋级全球总决赛。本次比赛，小选手们别出心裁。除了歌舞书画之外，还有体操、戏曲和舞狮。他们精彩的表演为这个舞台涂上了浓墨重彩的一笔。

第一名获得者Erik，实至名归。不仅在演讲环节拔得头筹，才艺展示也惊艳四座。阳光少年，敲起战鼓，把中国传统的舞狮表演得惟妙惟肖。第二名获得者Constanza，用艺术体操的方式演绎了中国传统舞蹈，身姿曼妙，刚柔并济，更加突出了中国民族舞的灵动与优美。      

墨西哥城孔子学院院长周玲燕表示，本次世界小学生中文秀墨西哥赛区决赛是自疫情暴发以来，第一次举办的大规模线下比赛。选手们参与热情非常高，现场气氛也十分火爆。通过本次比赛的举办，再次激发了墨西哥青少年对于中文学习的兴趣与热情。值此中墨建交50周年之际，“汉语桥”比赛就是架起中墨友谊的桥梁，也期待明年有更多墨西哥优秀的小选手登上中文秀的舞台。

(责编：于洋、杨牧)

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