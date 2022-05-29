新华社北京5月28日电 伊朗伊斯兰革命卫队27日在海湾扣留两艘希腊油轮。媒体猜测，伊朗此举似乎是在报复希腊先前协助美国在地中海“没收”一艘油轮上装载的伊朗原油。

伊朗伊斯兰革命卫队发表声明说，革命卫队扣留两艘“违反规定”的希腊油轮。除此之外，声明没有提供任何细节。

隶属伊朗最高国家安全委员会的光明通讯社当天早些时候称，伊朗将针对希腊协助美国扣留伊朗原油采取“惩罚性行动”。另一家半官方媒体塔斯尼姆通讯社援引匿名消息人士的话警告，如果希腊“继续从事恶意行动”，伊朗伊斯兰革命卫队可能扣留另外17艘正在海湾航行的希腊船只，希腊应该尽快赔偿伊朗遭扣的原油。

希腊当局4月在地中海扣留一艘装载伊朗原油的油轮。这艘油轮悬挂伊朗国旗，由俄罗斯企业运营，据信油轮原计划驶往土耳其，载有大约11.5万吨原油。

法新社本月25日援引希腊港口警方的话报道，应美国司法部门要求，希腊将把油轮上的石油移交美国。伊朗外交部随即向希腊方面表达强烈抗议。伊朗港口与海事组织说，油轮因天气和技术问题向希腊港口寻求帮助时遭扣留，扣押船上货物是“典型的海盗行为”。

希腊外交部27日同样指责伊朗扣船是“海盗行为”。希腊外交部说，一艘希腊油轮在驶至距离伊朗海岸22海里的公海时，一架伊朗方面的直升机降落在油轮上，而后控制了船员。另一艘希腊油轮当天遭遇类似情况。

希腊外交部向伊朗驻希腊大使致函，措辞严厉，呼吁伊朗立即放船放人，否则会对两国关系以及伊朗与欧盟关系造成“严重负面后果”。

一名不愿公开姓名的美国国防部官员告诉美联社，伊朗方面“劫持”的希腊船只从公海驶向伊朗领海，船上追踪设备被关闭，两艘油轮均未发出求救信号。

国际货运信息平台海上交通网站数据显示，两艘油轮均从伊拉克巴士拉港口出发，其中一艘之前停靠过卡塔尔，运载的原油可能来自这两个国家。美国游说团体“反对伊朗拥有核武器联盟”说，这两艘油轮分别运载大约100万桶原油。

英国海事信息企业德里亚德环球公司提醒希腊船只近期避开海湾和阿曼湾。

美国政府2018年退出伊朗核问题全面协议后，海湾变得更不平静。就美伊两国恢复履约问题，伊核协议相关方过去一年多已在奥地利维也纳举行八轮谈判，美国间接参与谈判，但今年4月后谈判陷入僵局。（王宏彬）

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