新华社北京5月28日电 题：美国对华战略的“四个没有变”

新华社记者吴黎明 邓仙来

美国国务卿布林肯26日就拜登政府对华战略发表演讲。布林肯的演讲看起来洋洋洒洒，实则毫无新意，依旧在抹黑中国内外政策，其根本目的还是遏制打压中国发展，维护美国霸权强权。

美方视中国为竞争对手的战略定位没有变。众所周知，拜登政府上台后，错误地将中国视为“战略竞争对手”，寻求通过体系化方式对华遏制。此次布林肯尽管提到美国不寻求冲突或“新冷战”，寻求在一些领域同中国合作，但其重点宣扬的依然是“中国威胁”，把中国当作战略对手。布林肯将美国对华战略概括为“投资、结盟、竞争”，所谓“投资”与“结盟”都是手段，最终落脚点是与中国展开“竞争”。与此前“竞争、合作、对抗”的对华政策三分法论调相比，布林肯将“合作”剔除，一些舆论认为这凸显拜登政府对华政策的对抗意味更重。在拜登政府的对华战略中，合作只是幌子，竞争才是主题，遏制才是本质。中国驻美大使秦刚指出，用竞争定义中美关系只会加剧紧张、引发对抗。美方所称的竞争不是公平、健康、互利共赢、推动社会进步的竞争，而是你输我赢的零和博弈式竞争，是处处维护美国霸权利益的竞争。美国把自己的一套私规强加给对方，甚至不择手段遏制、打压另一方。

美方抹黑诋毁中方的做派没有变。布林肯的演讲并非常规的对华政策宣示，而是“浓墨重彩”对中国进行抹黑诋毁。布林肯在演讲中散布种种虚假信息，把中国说成所谓世界秩序“最严峻的长期挑战”，给中国扣上“胁迫外交”的帽子，把抹黑中国的功力发挥到了极致。将中国描绘为“威胁”，是美方的习惯做法，是蓄意泼向中国的脏水，是企图误导世界舆论的最大谎言。中国始终坚持走和平发展道路，中国过去、现在和将来都是国际秩序的维护者。谁是世界秩序的“最大挑战”，谁是世界的最大“乱源”？世人的眼睛是雪亮的。21世纪以来，美国打响阿富汗战争与伊拉克战争，介入叙利亚内战，如今又“拱火”俄乌冲突。除了直接的军事干涉，经济制裁、文化渗透、煽动骚乱、操控选举也是美国的“拿手好戏”。美国的所作所为，把世界搞得狼烟四起，给许多地方造成社会动荡、经济崩溃、民众流离失所，给世界人民带来无尽的动乱与痛苦。美方一贯将国内法凌驾于国际法之上，对国际规则采取合则用、不合则弃的实用主义态度，这才是国际秩序的最大乱源。美国才是“胁迫外交”的“专业户”，胁迫的对象不分大小、不分远近，甚至不分敌友，国际社会深受其害。

美方干涉中国内政、迟滞中国发展的野心没有变。近年来，美方在台湾、涉港、涉疆、涉藏等问题上“小动作”不断，干涉中国内政，妄图借此迟滞、干扰中华民族伟大复兴。为此，美方频频在台湾问题上“打擦边球”试探中方底线，把反中乱港行径美化成“美丽风景线”，在涉疆问题上炮制“强迫劳动”“种族灭绝”之类的弥天大谎……此次，布林肯继续罗织谎言，散布虚假信息，误导世人。事实上，美国自身在人权方面欠账累累、劣迹斑斑，根本没有资格充当“人权卫道士”，更无权对别国指手画脚。在台湾问题上，美方口头上说不支持“台独”，但却一再违反向中方做出的政治承诺，企图虚化掏空一个中国原则，助长“台独”势力嚣张气焰，对台海和平稳定构成严重威胁。可预见的是，面对有捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力的14亿中国人民，美方的图谋注定永远不会得逞。

美方说一套做一套的手法没有变。人无信不立，国无信则衰。然而，美国这个堂堂世界第一大国经常把话说得冠冕堂皇，行事则是另外一番龌龊的样子，不讲诚信，欺世盗名，让一些天真善良的人上当。近年来，美方一再表示遵守中美三个联合公报的原则，但事实上却是说一套做一套，三个联合公报所体现的原则和精神正在被其逐步掏空。美国总统拜登曾承诺，美方不寻求新冷战，不寻求改变中国的体制，不寻求强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突对抗。但令人遗憾的是，从布林肯此次演讲和美国近期拼凑打压中国“小圈子”的所作所为来看，这“四不一无意”的承诺始终飘浮在空中，始终没有落地。这不是一个负责任大国应有的样子，也不是一个讲信誉的国家所做的事情。这也说明，布林肯的一些说辞不过是再次展现的“障眼法”。

中美关系是当今世界最重要的双边关系之一。中美两国拥有巨大共同利益和共同责任，合作共赢才能造福两国人民和世界。奉劝美方真正放下抹黑打压中国的执念，放弃围堵遏制中国的图谋，停止破坏中美关系的言行，从中美和世界人民共同利益出发，做出正确的抉择。

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