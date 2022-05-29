中新社莫斯科5月28日电 (张雨晨 田冰)俄罗斯总统普京28日与法国总统马克龙和德国总理朔尔茨通电话，就乌克兰局势、世界粮食安全等问题交换意见。

据克里姆林宫网站28日发表的声明，普京与马克龙和朔尔茨在通话中就乌克兰局势深入交换了意见。普京通报了俄在乌特别军事行动最新进展情况等，指出俄乌谈判因乌方原因而处于冻结状态，他重申俄方对恢复俄乌对话持开放态度。

普京强调了西方持续向乌克兰输送武器的危险性，并警告此举可能进一步加剧局势紧张和人道主义危机恶化。

三国领导人还详细讨论了保障全球粮食安全领域的问题。普京表示，西方国家错误的经济金融政策以及反俄制裁，是导致粮食供应困难的真正原因。俄方准备帮助寻找不受阻碍的粮食出口方案，包括从黑海港口出口乌克兰粮食。他指出，俄罗斯提高化肥和农产品出口将有助于缓解全球粮食市场的紧张局势，但这需要西方取消相关的制裁限制。

另据法新社当天援引爱丽舍宫消息报道称，法德领导人在与普京通话时，呼吁释放在亚速钢铁厂投降的约2500名乌军人员，并解除对乌克兰敖德萨港口的封锁，以通过黑海出口乌克兰粮食，从而避免全球粮食危机。

国际文传电讯社援引德国政府发言人赫伯施特莱特的话报道称，两位欧盟国家领导人在通话中坚持要求俄方立即停火并撤出军队，呼吁普京与乌克兰总统泽连斯基直接谈判，以找到外交解决冲突的方案。(完)

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