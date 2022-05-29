新华社华沙5月28日电（记者张章 陈琛）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛波兰赛区决赛日前在波兰南部城市奥波莱落幕，来自波兹南密茨凯维奇大学孔子学院的亚历山德拉·武卡谢维奇夺得冠军，她将代表波兰赛区参加下一阶段的全球决赛。

本次比赛有来自波兹南、克拉科夫、西里西亚等地区的共14名选手参加，比赛分为主题演讲、知识问答、才艺展示三个环节。比赛中，选手们分享了自己学习中文的故事，阐述了对“天下一家”和人类命运共同体理念的认知和理解，展示了有关中国国情、文化知识等方面的知识储备。在“才艺展示”环节，选手们各显神通，展示了中国舞、中文歌、脱口秀、乐器演奏以及剪纸和中国书法等。

中国驻波兰大使馆教育参赞易军在开幕式致辞时，强调了语言文字作为人类文明载体和沟通交流桥梁的重要性，积极评价了中波语言文化交流取得的成绩以及为增进中波两国人民相互了解和中波友谊、促进中波关系发展发挥的重要作用。易军表示，期待中波两国青年通过学习语言，成为促进中波友谊和合作的友好使者。

本次赛事由中国驻波兰大使馆主办，奥波莱孔子学院承办。

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