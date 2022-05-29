新华社华沙5月28日电（记者陈琛 张章）波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院与弗罗茨瓦夫大学植物园28日联合举办“中国日”活动，吸引大批民众参与。

当天上午10点，波兰人塔戈斯以一套气定神闲的太极拳表演为“中国日”活动拉开帷幕。随后，波兰克拉科夫音乐学院的中国留学生于明洁演奏了古筝曲目《渔舟唱晚》《战台风》《秦桑曲》，赢得阵阵掌声。中国饮食文化展上，美食专家详细阐述“医食同源”的原理。此外，画家现场作画、茶艺展示、京剧脸谱制作、中国自然风光图片展、武夷山珍稀植物图片展等活动都吸引了大批民众。

活动中最受欢迎的还是中国美食。小朋友们最喜欢的是麻圆和春卷，他们一边在烹饪师傅的锅旁等待，一边分享着美食“吃后感”。弗罗茨瓦夫大学学生卡茨佩尔·普日贝谢夫斯基告诉新华社记者，他特别喜欢川菜等辣味菜，“今天的活动很好，我可以品尝很多菜”。

同样就读于弗罗茨瓦夫大学的波兰女孩阿德里安娜·瓦茨瓦夫用中文向记者表示：“我觉得中国日的活动非常有意思。我很喜欢画画。”

弗罗茨瓦夫大学孔子学院中方院长夏国香表示，“中国日”活动为当地民众打开了一扇了解中国和中国文化的窗口，增进了中波两国人民的友谊。

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