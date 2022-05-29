新华社广州5月28日电（记者徐弘毅）联合国人权事务高级专员巴切莱特于5月下旬访华。5月28日，外交部副部长马朝旭接受记者采访，介绍了中方接待巴切莱特高专访华有关情况。

马朝旭表示，应中国政府邀请，联合国人权高专巴切莱特女士于5月23日至28日对中国进行了访问。这是巴切莱特女士就任人权高专以来首次访华，也是时隔17年中国首次接待联合国人权高专访华。习近平主席于5月25日以视频方式会见巴切莱特高专。王毅国务委员兼外长同巴切莱特高专会见，最高人民法院、最高人民检察院、外交部、国家民族事务委员会、公安部、人力资源和社会保障部、全国妇联等相关部门负责人分别同她会见会谈。

双方本着相互尊重、坦诚相待的精神进行广泛深入交流。中方向高专女士全面深入阐述了中国的人权发展道路、理念、成就，双方就全球人权治理、多边人权工作、中国同高专办合作以及其他共同关心的问题交换意见。

在广州期间，巴切莱特高专参访了反映中国基层民主、脱贫攻坚、司法保障、环境保护、民生保障、特定群体权利保护、人权教育的项目。在新疆期间，中方向巴切莱特高专全面介绍了新疆反恐和去极端化、经济社会发展、民族宗教、劳动权利保障等方面举措和成就，巴切莱特高专在喀什、乌鲁木齐进行实地参访，同少数民族群众、专家学者等各界人士进行座谈交流。

在双方共同努力下，此访取得积极务实成果。

一是增进对中国人权发展道路的了解。党的十八大以来，中国共产党团结带领中国人民如期实现了第一个百年奋斗目标，中国人权事业取得了举世瞩目的成就。习近平主席在同巴切莱特高专会见时，结合中国历史和文化，深入阐述了事关中国人权事业发展的重大问题，表明了中国党和政府致力于全方位维护和保障人权的原则立场，强调中国共产党从诞生那一天起，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，100多年来一直为人民利益而奋斗。人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。经过长期艰苦奋斗，中国成功走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。我们不断发展全过程人民民主，推进人权法治保障，维护社会公平正义。中国人民享有更加广泛、更加充分、更加全面的民主权利。

巴切莱特高专在广州的新农村近距离感受全过程人民民主在中国基层的实践，在养老服务中心、残疾人康复基地了解高科技为特定群体权利保障带来的促进作用，在广州互联网法院观摩全球领先的数字领域人权司法保障实践，在循环经济产业园了解中国企业履行社会责任，促进环境保护和可持续发展的做法，在广州大学发表演讲，同师生就尊重和保障人权进行交流。

中方强调，中国人权事业取得历史性成就，证明中国人权发展道路是成功有效的，我们将继续坚定不移地走下去，而且必将越走越宽广。

二是阐明促进全球人权治理的中国主张。在百年变局和世纪疫情交织影响下，霸权主义、种族主义、保护主义、狭隘民族主义抬头，全球人权治理遭受严重冲击，双重标准大行其道。习近平主席在同巴切莱特高专会见时明确指出，当前，最重要的是做好四件事：一是坚持以人民为中心，把人民利益作为出发点和落脚点，努力让人民过上幸福生活。二是尊重各国人权发展道路，支持各国从本国实际和人民需求出发，探索适合自己的人权发展道路。三是统筹兼顾各类人权，综合施策，系统推进。要努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，为人权事业发展提供坚强保障。四是加强全球人权治理，恪守联合国宪章宗旨和原则，弘扬全人类共同价值，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。

中方向巴切莱特高专全面介绍了中国积极参与全球人权治理有关情况。中国认真履行国际人权义务，先后批准或加入了29项国际人权文书，被誉为“履约典范”。中国五度担任人权理事会成员，是当选次数最多的国家之一。中国提出发展促人权、合作促人权、殖民主义遗留问题、反对种族主义和种族歧视、促进疫苗公平分配、反对单边强制措施等一系列倡议，赢得了国际社会特别是广大发展中国家的支持和呼应。

中方指出，促进和保护人权是全人类共同的事业，全球人权治理要由各国共同商量，人权发展成果要由各国人民一起分享。中国将继续践行真正的多边主义，站在历史正确的一边，同各方积极开展人权对话和合作，扩大共识、减少分歧，相互借鉴、共同进步。

三是加强中国同人权高专办合作。中方高度重视联合国人权事务，愿为促进国际人权事业作出努力。在此访过程中，中方同人权高专办就深化双方合作充分交换意见，达成广泛共识。双方商定建立年度高级别战略对话机制，讨论国际、地区和国别层面共同关心的人权问题；成立工作小组，就发展与人权、工商业与人权、减贫与人权、反恐与人权、少数群体权利、数字空间与人权、人权司法保障等议题开展合作；中方愿为联合国人权工作提供更多支持。这些具体举措不仅有助于推动中国同人权高专办合作，也是中国为国际人权事业发展作出的新贡献。

针对近年来人权理事会等多边人权机构政治化、工具化倾向，中方旗帜鲜明地指出，一些西方国家自身在人权问题上劣迹斑斑，不但不加以反思，反而出于政治目的，滥用多边人权平台散播谎言谣言，借人权问题干涉别国内政，肆意对别国攻击抹黑，使多边人权机构成为“点名羞辱”和“集团对抗”的角斗场。上述情况严重毒化国际人权合作氛围，必须加以重视并作出改变。

四是亲身感受一个真实的新疆。一段时间以来，一些西方国家和反华势力打着人权的幌子，就所谓涉疆问题编造炒作耸人听闻的世纪谎言，服务其“以疆制华”的政治图谋。中方指出，涉疆问题根本不是什么人权问题，而是维护国家主权、安全和领土完整的重大问题。新疆各民族都是中华民族大家庭的成员。前些年，新疆深受恐怖主义和宗教极端主义之害，我们依法打击暴恐活动，维护各族人民生命财产安全，新疆各族人民的人权得到切实保障。经过不懈努力，新疆已经连续5年多没有发生暴恐案件，社会安全稳定，发展持续向好，人民安居乐业。凡是访问过新疆的外方各界人士，都认为他们在新疆的所见所闻同西方媒体的妖魔化报道完全不同。

巴切莱特高专访疆期间，新疆自治区全面介绍了中国的民族和宗教政策、新疆反恐和去极端化举措和成效。巴切莱特高专走访了喀什古城，深入棉花种植的田间地头，感受新疆在传承保护少数民族传统文化和推动发展、改善民生等方面取得的进展。观看反恐和去极端化斗争主题展，详细了解了新疆反恐和去极端化的法律和政策框架、实践及成效。同宗教人士进行面对面交流，了解新疆依法尊重和保障穆斯林宗教信仰自由权利的情况。在同新疆各界民间人士的座谈交流中，巴切莱特高专听取了妇女、卫生、司法、劳工等领域民间代表的意见。

乌云遮不住太阳，所有的涉疆谎言谣言在事实面前都将不攻自破。中方就所谓涉疆报告表明严正立场，强调坚决反对编造虚假信息对中国进行抹黑攻击。必须指出，一些西方国家出于不可告人的政治目的，不遗余力地对人权高专访华进行干扰破坏，他们的图谋没有得逞。

马朝旭最后强调，人权保障没有最好，只有更好。中国将继续坚定不移走符合自身国情的人权发展道路，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，在平等和相互尊重的基础上，同包括人权高专办在内的各方一道，积极开展国际人权交流合作，深入参与全球人权治理，共同促进全球人权事业健康发展，推动构建人类命运共同体。

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