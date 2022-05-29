新华社日内瓦5月28日电（记者刘曲）世界卫生组织27日表示，截至26日各国已向该组织报告了650例病因不明的儿童肝炎病例。世卫组织暂时将这一疾病的全球风险定为中级。

世卫组织数据显示，今年4月5日至5月26日期间，在世卫组织划分的全球各区域当中，已有来自5个地区的33个国家报告了650例病因不明的儿童肝炎病例，另有99例儿童肝炎病例尚待区分类型。这650例病因不明的儿童肝炎病例的临床症状与以往这种病例相比更加严重，其出现急性肝衰竭的比例更高。

在区域分布上，在上述病因不明和尚待分类的儿童肝炎病例中，有374例来自世卫组织划分的欧洲地区的22个国家，仅英国就有222例；来自美洲地区的病例共有240例，其中包括216例美国病例；其余病例分布在西太平洋地区、东南亚地区、东地中海地区。在650例病因不明的儿童肝炎病例中，至少有38名儿童需要肝移植，该病已导致9名儿童死亡。

世卫组织称，目前实验室检测已排除病因不明的儿童肝炎患者染有甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒，但在一些病例样本中检测到新冠病毒和（或）腺病毒。英国最近观察到腺病毒活跃度增加且与新冠病毒共同传播，但二者在上述肝炎病例发病机制中的作用尚不清楚。

由于这些儿童肝炎的病因、来源和传播方式尚不明确，而且世卫组织目前掌握资料有限等情况，世卫组织暂时将该病的全球风险定为中级。

在更多信息明了之前，世卫组织建议采取预防和控制感染的一般性措施，其中包括用肥皂和水或含酒精的消毒液保持手部卫生；避免处于拥挤的空间，与他人保持一定距离；确保室内通风良好；戴口罩；遵循安全的食物处理和烹饪方法等。

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