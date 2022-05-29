本报5月28日电 （记者毕梦瀛）多米尼克国立大学孔子课堂揭牌仪式26日在首都罗索举行，这是中多两国大学合建的首个孔子课堂。

多米尼克总统萨瓦林、总理斯凯里特、教育部长艾尔弗雷德、中国驻多米尼克大使林先江及多国立大学校长彼得斯等现场出席揭牌仪式。中国国际中文教育基金会代表、孔子课堂中方合作院校西安电子科技大学代表等以视频方式出席。萨瓦林和林先江共同为孔子课堂揭牌。

斯凯里特在致辞中说，多米尼克国立大学孔子课堂的成立是多中两国政府和民间友好的重要象征，不仅为当地民众学习中文提供重要机会，有利于推动多米尼克高等教育国际化，也为多文化走入中国搭建良好平台。衷心希望多中两国在教育文化等领域不断深化合作。

林先江在致辞中表示，中多两国是好朋友、好伙伴、好兄弟，自2004年建交以来，中多高层交往不断，各领域合作成果丰硕，人文交流逐步增多，两国人民情感不断拉近。多国立大学孔子课堂的成立是中多两国教育和文化交流中又一件里程碑意义事件。希望孔子课堂能成为中多文化交流互鉴的良好平台和两国民心相通的友好桥梁。

《 人民日报 》（ 2022年05月29日 03 版）

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