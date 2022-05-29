曲 颂 张 彤

“在确保健康、安全的前提下，我们要努力为更多几内亚民众解除病痛，助力提升当地医院诊疗水平。”中国第二十九批援几内亚医疗队抵达几内亚已有两个多月，队长郭伟时常这样叮嘱队员们，鼓励大家作中几友好的使者。

第二十九批援几医疗队由22名队员组成，其中两名队员分别来自北京市卫生健康委员会和北京市疾控中心，其他队员来自北京天坛医院。在为期18个月的援助工作中，医疗队除了为几内亚本地患者提供医疗服务，还将承担医院建设、完善管理制度等任务。

医疗队的工作地点位于几内亚首都科纳克里的中几友好医院。医院由中国政府援建，是几内亚卫生部直属公立医院，现有住院床位120张。未来，医院将新配置DSA血管造影机、MRI核磁共振及增强CT等大型医疗设备，并新增病床50张。

来几内亚前，医疗队员们作了充足物资准备，除自带一次性喉镜、神经外科用显微器械等医疗器械外，还在抵达几内亚后通过邮寄方式，持续从国内订购、补充医疗器械。中几友好医院院长迪亚内非常感谢医疗队的援助，称赞医疗队在提高医院的诊断、治疗水平等方面给予了很大支持。

两个多月来，医疗队员们全力投入工作，尽最大努力诊治当地患者，并努力将自己掌握的诊疗技术和临床经验传授给当地医生。

心内科医生王汝朋在查房时，留意到双耳失聪伴失语、患有心肌炎的非洲小伙子迪亚洛。迪亚洛因为有发热、间断胸闷等症状入院，听诊心脏杂音明显。通过详细向家属询问患者病史并作系统查体，王汝朋得出初步结论：患者最可能的情况是急性风湿热。他向非洲同行建议及时对患者进行对症治疗。两天后，迪亚洛体温恢复正常，14天后症状和体征明显好转。

普外科医生闫文貌与几位同事了解到，医院普外科的腔镜手术仍是空白。于是，他们从医院库房找出所有腔镜手术器械，与北京带来的部分器械进行整合。设备有了，闫文貌和同事们认真向非洲同行传授使用方法，如今，医院已经可以进行简单腔镜手术。与此同时，医疗队正通过多种渠道，努力促成对当地医生在气管镜、外科腔镜微创技术等领域的设备和培训支持。

芒果是几内亚国内馈赠亲友的传统礼物。医疗队进驻后，时常有当地医生和康复患者拎着芒果来驻地表示感谢。当地医生孔特说：“中国医生是同行，更是我们的老师。希望医疗队的到来，能够帮助我们走得更远。”几内亚卫生部官员表示，中国医疗队必将进一步丰富几内亚的医疗资源，深化几中医疗卫生合作，增进两国友谊。

《 人民日报 》（ 2022年05月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)