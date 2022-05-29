新华社苏瓦5月28日电 （记者张永兴、 郭鑫惠）5月28日，针对记者问询近日美国国务卿布林肯发表政策演讲时表示中国对国际秩序构成“最严重的长期挑战”，美国将会投资自己、团结盟友、与中国竞争，这将对国际局势和中美关系带来何种影响？王毅表示，这篇对华政策演讲反映出美国的世界观、中国观、中美关系观都出现了严重偏差。

王毅说，我们要告诉美方的是，这个世界不是美方描绘的世界。国际社会面临的最紧迫任务，是共同守护人类生命健康，促进世界经济复苏，维护世界和平安宁，这就需要树立命运共同体意识，践行联合国宪章宗旨和原则。习近平主席相继提出的共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议都得到了国际社会普遍欢迎和支持。而美方却坚持“中心论”和“例外论”，抱持冷战思维，沿袭霸权逻辑，推行集团政治，这是逆历史潮流而动，只会引发冲突对抗，分裂国际社会。美国实际上已成为动摇现今国际秩序的乱源，推进国际关系民主化的障碍。

我们要告诉美方的是，中国不是美国臆想中的中国。中国的发展振兴有着清晰历史逻辑和强大内生动力，14亿人共同走向现代化是人类的巨大进步，而不是世界的威胁和挑战。我们靠的是中国共产党的坚强领导，靠的是中国人民的团结、勤劳和奋斗，靠的是走出了一条中国特色社会主义道路。我们的目标光明磊落，就是让人民过上更好日子，为世界作出更大贡献，而不是去取代谁挑战谁。我们正推进更高水平的改革开放，实现更高水平的合作共赢，必将成为更好的自己，也让世界因中国而更加美好。

我们要告诉美方的是，中美关系不是美方设计的零和博弈。习近平主席提出，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。美方在回答这道题时，首先应意识到单极霸权不得人心，集团对抗没有前途，小院高墙封闭退步，脱钩断供损人害己。国与国之间可以进行公平竞争，中美之间也会有竞争，但不应是恶性竞争。我们愿公平地比一比，谁能把国家治理得更好，谁能为世界作出更多贡献，中国人有这个信心和底气。我们从不向讹诈胁迫退让，将坚定捍卫中国的主权、安全和发展利益，任何打压遏制只能使中国人民更加团结，中国人有这个骨气和志气。

王毅强调，中美关系正处在重要的十字路口，美方应做出正确抉择，不要在“三分法”、“三点论”上不断做文章，而是把精力真正放在践行相互尊重、和平共处、合作共赢“三原则”上，进而找到中美两个大国在新时代的正确相处之道。

《 人民日报 》（ 2022年05月29日 03 版）

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