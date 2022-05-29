当代中国为国际人权事业发展作出了重要贡献，世界越了解中国取得的非凡成就，就越希望本国民众的人权状况得到同样规模的改善

“促进和保护人权是全人类的事业，需要大家共同努力。”习近平主席近日在北京以视频方式会见联合国人权事务高级专员巴切莱特时表示。长期以来，中国在本国人权事业取得历史性成就、为国际人权事业发展提供重要经验的同时，积极推动全球人权治理，为国际人权事业进步贡献智慧和力量。

中国共产党和中国政府始终致力于全方位维护和保障人权。中国奉行以人民为中心的人权理念，人民性是中国人权发展道路最显著的特征。无论是全面建成小康社会，历史性地解决绝对贫困问题，还是坚持人民至上、生命至上，有力应对新冠肺炎疫情，最大限度保护人民生命安全和身体健康，中国始终把人民利益作为出发点和落脚点，不断解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，努力让人民过上幸福生活。14亿多中国人民的人权得到前所未有的保障，这本身就是对国际人权事业进步作出的巨大贡献。英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义指出，当代中国为国际人权事业发展作出了重要贡献，世界越了解中国取得的非凡成就，就越希望本国民众的人权状况得到同样规模的改善。

走适合自己的人权发展道路，是国际人权事业健康发展的重要基础。中国坚持将人权普遍性原则同中国实际相结合，走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，丰富发展了人类人权文明多样性。中国坚持把生存权、发展权作为首要的基本人权，为各国特别是广大发展中国家人权事业发展提供了重要经验。近年来，联合国人权理事会决议写入“构建人类命运共同体”，联合国人权理事会多次通过中国提出的“发展对享有所有人权的贡献”“在人权领域促进合作共赢”等决议，中国多次代表发展中国家就“落实发展权”“减贫促人权”“促进全球疫苗公平分配”等作共同发言，为维护广大发展中国家的基本人权贡献力量，赢得国际社会广泛赞同和支持。巴基斯坦伊斯兰堡国际事务委员会负责人赛义德·乔杜里认为，中国积极参与全球人权治理，为国际人权事业发展提供了中国方案。

促进国际人权事业发展，中国是倡导者，更是行动派。面对各国人民对美好生活的向往，中国携手沿线国家高质量共建“一带一路”。世界银行发布的研究报告显示，“一带一路”倡议全面实施可使3200万人摆脱日均生活费低于3.2美元的中度贫困状态，充分表明共建“一带一路”将有力提升更多国家的人权保障水平。面对世纪疫情，中国实施了新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动，积极推动共建人类卫生健康共同体，为守护各国人民生命健康贡献了重要力量。面对全球发展赤字，中国提出全球发展倡议，将增进人民福祉、实现人的全面发展作为出发点和落脚点，已获得100多个国家和联合国等多个国际组织响应支持。倡议为推动各国加快落实联合国2030年可持续发展议程凝聚起广泛国际共识，有助于增强协同发展的国际合力，为国际人权事业发展提供坚强保障。

人人充分享有人权，是人类社会的伟大梦想。中国将与国际社会一道，弘扬全人类共同价值，践行真正的多边主义，坚持平等互信、包容互鉴、合作共赢、共同发展的理念，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，共同促进国际人权事业发展进步。

《 人民日报 》（ 2022年05月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)