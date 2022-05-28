新华社北京5月28日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰国防部28日说，乌方正从英国等国接收一批“鱼叉”反舰导弹系统，以用于黑海地区的防御。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫28日通报说，在顿涅茨克武装力量和俄军共同行动下，俄方已彻底攻克顿涅茨克地区的战略要地和铁路枢纽红利曼。

——乌克兰国防部28日在社交媒体上发文说，乌方正从丹麦、英国和荷兰接收一批“鱼叉”反舰导弹系统，以用于黑海地区的防御，其他伙伴国家也将陆续加入向乌方供应这种导弹的行列。

——乌克兰国家通讯社28日援引乌各地军事部门的消息报道，顿涅茨克地区战况激烈。在卢甘斯克地区，经过激战，俄军在部分地区暂时退却。俄军仍在顿涅茨克和卢甘斯克地区不断增加部队和装备，试图在某些区域包围乌军。

——据克里姆林宫网站28日消息，俄总统普京当天与法国总统马克龙、德国总理朔尔茨通电话，就乌克兰局势等问题深入交换意见。普京表示，俄方对恢复同乌克兰的谈判持开放态度。他强调，西方持续向乌方输送武器十分危险，这可能导致局势进一步紧张和人道主义危机恶化。三国领导人还谈到了保障全球粮食安全问题。

——据俄塔斯社28日消息，俄外交部武器不扩散和监管司司长叶尔马科夫当日接受媒体采访时表示，只有在特别军事行动结束后，俄美两国才有可能就战略稳定问题重新对话。

——科纳申科夫28日说，过去一天，俄军摧毁了乌军4个弹药库及乌军下属部队的两个指挥所，打击了乌方5个指挥观察哨、17个军事装备和人员聚集点。俄防空系统在扎波罗热地区击落了乌方一架米-8直升机，俄战机击落了乌军两架苏-25战机。

——俄国防部27日召开新闻发布会，公布了俄方对美国在乌克兰进行军事生物实验相关文件的分析结果。俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫在发布会上说，美国、波兰和德国并未向联合国报告他们与乌克兰进行联合生物研究的相关信息。

——乌克兰外长库列巴27日在社交媒体发文说，援助乌方的更多重武器已经在路上。库列巴说，他和美国国务卿布林肯当天通话，重点讨论了重武器援助问题。乌克兰国际文传电讯社当天援引美国有线电视新闻网消息报道，美国准备近期向乌克兰提供远程导弹系统。

——乌克兰总理什梅加尔27日在社交媒体发文说，当天他在基辅会见了到访的德国经济合作与发展部长舒尔策。什梅加尔说，他已建议德国政府指派一名特使来支持乌克兰的战后重建工作。

——白俄罗斯国家边防委员会27日发布消息说，为确保边境安全，近期将限制人员进入该国戈梅利州部分区域。据白通社报道，限制时间从6月1日至8月31日。

——普京27日应约同奥地利总理内哈默通电话。普京介绍了俄军在乌克兰开展特别军事行动的情况，通报了俄方为确保亚速海和黑海航行安全所做的工作。双方还就粮食安全问题交换了意见。普京表示，俄方将遵守向奥地利供应天然气的合同义务。

——乌克兰武装部队总参谋部27日在社交媒体发布战报称，截至27日，俄军在与乌克兰的冲突中已损失人员29750人，损失坦克1322辆、装甲车3246辆、火炮系统623套、多管火箭炮201套、防空系统93套、固定翼飞机206架、直升机170架、战术无人机503架、巡航导弹115枚、舰船/巡逻艇13艘、汽车和燃油运输车2226辆。（参与记者：黄河、华迪、李东旭、李铭、鲁金博）

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