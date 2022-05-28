新华社阿皮亚5月28日电（记者张永兴 郭鑫惠）当地时间5月28日，萨摩亚总理兼外长菲娅梅在阿皮亚同国务委员兼外长王毅举行会谈。

菲娅梅祝贺中国共产党去年庆祝建党百年，相信中国共产党二十大将取得圆满成功。菲娅梅说，我曾多次访华，赞赏中国的发展道路和以人民为中心的理念，希望同中方加强经济发展、特别是减贫等领域的经验交流。萨方坚定奉行一个中国政策，在台湾问题上坚持不干涉内政原则。萨中各领域合作成果显著，有效帮助萨改善基础设施，提高农业现代化水平。萨将继续致力促进两国相互尊重、相互信任的互利共赢伙伴关系。

王毅祝贺萨摩亚独立60周年，肯定中萨建交近半个世纪的友好交往，赞赏萨始终坚持一个中国原则，支持中方维护核心利益。王毅表示，中国历来主张国家不分大小强弱一律平等。作为最大的发展中国家，我们始终站在发展中国家一边，为中小国家主持公道，因为中国和发展中国家有着相似历史遭遇和相同发展使命，中国的这一外交传统今后也绝不会改变。

王毅说，百年变局下，发展中国家更需加强团结。中国愿尽己所能支持发展中国家包括太平洋岛国加快发展振兴，在此过程中，中国从不干涉别国内政，从不附加政治条件，也从不寻求地缘政治利益，愿同发展中国家共同实现发展繁荣，使这个世界更加公平。

王毅说，中国同发展中国家以及太平洋岛国的合作不针对第三方，也不寻求排它性权利，我们无意同谁去竞争，更一贯反对零和博弈。中国愿同所有关心岛国的国家，尤其是澳、新等国加强沟通，发挥各自优势，在尊重岛国意愿基础上开展更多三方合作。

双方还就气候变化问题交换意见。王毅强调，中方已建立中国－太平洋岛国应对气变合作中心，愿继续通过南南合作框架，帮助小岛屿国家加强应对气变能力建设。同时敦促发达国家切实承担减排历史责任，履行应尽的义务。菲娅梅表示赞同，认为应对气变已成为太平洋岛国同中国开展合作的重要领域，期待气变合作中心发挥积极作用。

会见后，双方出席了经济技术、文化等合作文件签字仪式。

同日，萨摩亚国家元首图伊马莱阿利法诺同王毅会见。

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