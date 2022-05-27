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专访：金砖机制有助于实现更公正的全球经济治理——访塞内加尔经济学家伊德里萨·迪安迪

2022年05月27日12:19 | 来源：新华网
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　　新华社达喀尔5月26日电专访：金砖机制有助于实现更公正的全球经济治理——访塞内加尔经济学家伊德里萨·迪安迪

　　新华社记者王子正

　　塞内加尔经济学家、达喀尔大学经济与管理学院教授伊德里萨·迪安迪日前接受新华社记者专访时表示，金砖国家经济和人口规模庞大，金砖国家合作机制为发展中国家提供了扩大合作伙伴关系的机会，有助于实现更公正的全球经济治理。

　　迪安迪说，在当前地缘政治动荡、冷战思维和单边主义威胁全球发展的背景下，金砖机制被不少新兴经济体寄予厚望。

　　“从经济角度来看，金砖国家对全球经济治理发挥着重要作用。”迪安迪说，这一合作机制通过给发展中国家更多选择机会来促进更公平的全球治理。

　　迪安迪指出，当前团结抗击疫情、促进经济复苏成为关乎全球发展前途的关键。“金砖国家在抗击疫情中发挥着基础性作用，在金砖机制下，可以通过团结行动来遏制疫情流行。”

　　他认为，合作是避免深层次危机、促进经济发展的最佳途径。“金砖国家在全球产业链中占据基础地位，正是通过经济合作，这些国家才能在全球经济复苏中发挥重要作用。”

　　迪安迪曾到访中国，他认为非洲国家多年来一直受到中国经验的启发，中国经济近年来活力凸显，许多国家尤其是非洲国家“正在从中国获得灵感”。

　　今年中国再度担任金砖国家轮值主席国，中方将减贫和粮食安全作为办会重点之一。迪安迪说，这表明金砖国家想要解决发展中国家普遍面临的挑战，也体现了金砖国家扩大行动领域的决心。

　　“在南南合作的框架内，我们可以创造更具创新性的机制，更直接地面对消除贫困和粮食安全等问题。我们希望借此和金砖机制实现合作共赢，不仅在融资方面，更在技术转型方面，因为这正是我们在传统合作中所缺乏的。”他说。

　　迪安迪赞同以深化“金砖+”合作为契机，加强新兴市场和发展中国家战略协作。在他看来，“金砖+”合作将发挥重要作用，“将会进一步促进这个机制的发展”。

　　迪安迪认为，其他新兴市场和发展中国家加强同金砖国家的合作不应只是为了从中获益，而是更应该学习金砖国家的经验。“我们不仅要学习这种合作机制，还要学习这些经济体在发展过程中所积累的经验。”

(责编：崔译戈、燕勐)

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