新华社联合国5月26日电 中国常驻联合国代表张军26日在安理会审议中东巴勒斯坦问题时发言，敦促国际社会更有针对性地处理巴勒斯坦问题。

张军说，过去一个月，巴勒斯坦被占领土安全形势持续动荡。以色列安全部队与巴勒斯坦民众多次发生冲突，持续造成巴勒斯坦平民伤亡。针对以色列平民的袭击也时有发生。导致巴以局势紧张升级的各种因素前段时间集中体现，有一些因素还在继续发酵，中方对此感到十分担忧。近期巴以局势发展警示国际社会，要更有针对性地处理巴勒斯坦问题。

他说，巴以当前局势再次表明维护宗教圣地历史现状的重要性。中方呼吁有关各方保持最大程度克制，避免冲突再起。

张军说，巴以当前局势再次表明实现共同安全的重要性。持续的平民伤亡加剧巴以敌对，损坏双方互信。巴以是搬不走的邻居，双方安全不可分割，要找到比邻而居、和睦相处的办法，实现共同安全。以色列安全部队在执法过程中要遵守对称性原则，不应过度使用武力。

张军说，巴以当前局势再次表明落实国际共识的重要性。在被占领土修建定居点违反国际法，破坏巴勒斯坦被占领土的连贯性，损坏“两国方案”的前景。中方对以色列宣布新的定居点建设计划表示关切，敦促以色列根据安理会决议要求，停止一切定居点活动。“两国方案”是实现巴以和平的根本出路，必须得到遵守和落实。国际社会不能依靠危机管控取代巴勒斯坦问题的公正解决。

他说，巴勒斯坦还面临着严峻的生存和发展挑战。国际社会应当采取切实行动，帮助巴勒斯坦应对新冠疫情、发展经济、改善民生，早日实现经济自主。

张军重申，中方支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦和以色列和平共处，阿拉伯和犹太两大民族共同发展。中方将同国际社会一道，为早日解决巴勒斯坦问题继续发挥建设性作用。

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