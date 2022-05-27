新华社北京5月27日电 美国《华盛顿邮报》25日发布的数据显示，1999年科罗拉多州哥伦拜恩高中枪击事件后，美国已有超过31.1万名儿童亲身经历校园枪支暴力事件，至少554名儿童和学校教职员工在校内遭枪击身亡或受伤。

两名学生1999年4月在哥伦拜恩高中开枪打死12名学生和一名教师，随后自杀。《华盛顿邮报》报道，这起群体性枪击事件后，美国迄今共计331所学校发生类似袭击，共造成185人死亡、369人受伤。

最近一起袭击本月24日发生在得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学。一名18岁枪手在那里射杀至少19名儿童和两名老师，随后被击毙。

美国去年发生42起校园枪案，为1999年以来类似事件最多的一年。今年以来，发生在K-12学校（指幼儿园至高中阶段）上学日的校园枪支暴力事件至少24起。

美国联邦政府没有校园枪案的统计数据。《华盛顿邮报》通过分析新闻报道、数据库和执法部门报告并致电学校和警方核实，汇总相关数据。

《华盛顿邮报》分析指出，那些枪支来源可查明的校园枪案中，超过85%的枪手从自己家里或亲友处获得作案枪支。其中一名年仅6岁的男孩，说他不喜欢一名女同学，然后将她射杀。校园枪手的年龄中位数是16岁，平均每十名校园枪手中就有7人未满18岁，意味着有不少孩子能拿到致命性武器，而这往往是因为家中大人的疏忽大意。

《华盛顿邮报》所统计的校园枪支暴力事件只包括那些发生在校内上课前、上课中或刚下课时的事件。放学后涉枪事件、未对其他儿童造成伤害的自杀事件以及大学院校枪击事件不计在内。（陈丹）

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