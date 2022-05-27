新华社霍尼亚拉5月27日电 当地时间5月26日，国务委员兼外长王毅在霍尼亚拉同所罗门群岛外长马内莱共同会见记者。

王毅介绍了此访期间中所两国就加强互利合作达成的八方面重要共识：

一是共同筑牢中所关系政治基础。坚定支持彼此国家的独立、主权和领土完整，支持维护好本国的核心利益，支持各自选择的发展道路。中方赞赏所方坚持一个中国原则，奉行对华友好政策，这完全符合所罗门群岛国家和人民的根本利益。

二是共同建设“一带一路”。加强发展战略对接，深挖务实合作潜力。中方支持所方充分发挥比较优势，加快实现发展振兴，将采取切实措施，便利双向贸易和投资，扩大所优势产品对华出口，支持中资企业来所投资。中方将给予所98%税目输华产品零关税待遇。

三是共同落实全球发展倡议。中方将支持首都霍尼亚拉重建，落实好太平洋运动会体育场馆及运动员村、所国家转诊医院综合医疗中心等援建项目，实施更多民生项目；全力支持所方抗击新冠疫情，直至最终战胜疫情。

四是共同打造安全稳定环境。双方一致同意安全是发展的前提。中方坚定支持所政府维护国内稳定和长治久安的努力，将继续根据所方需要，应所方要求，开展执法安全合作，帮助所加强警务能力建设。

五是共同促进互联互通。双方签署了互免签证协议，就民航运输合作达成了共识，将为两国加强人员往来提供更大便利，促进两国民心相通。

六是共同应对气候变化。中方将向所方提升应对气候变化能力提供一切必要支持和帮助。双方将加强保护海洋环境、防灾减灾、应急响应、蓝色经济等领域合作，让蓝色的太平洋造福人民。

七是共同促进地方交往。中国广东省江门市和霍尼亚拉市结为两国第一对友好城市。双方要发挥地方交往的特色和优势，鼓励两国更多省市结好，激发地方民间交流的活力。

八是共同维护发展中国家利益。双方将在联合国等多边机制中继续密切沟通合作，反对零和博弈，反对霸凌胁迫，反对干涉内政，倡导并践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护发展中国家正当权益。

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