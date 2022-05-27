新华社伦敦5月27日电 专访：必须通过最严肃的方式和采取最现实的行动应对气候变化——访英国牛津大学中国中心主任拉纳·米特

新华社记者郭爽

英国牛津大学中国中心主任拉纳·米特日前在接受新华社记者视频专访时说，在全球面临的所有问题中，气候变化也许是其中最紧迫的一个，必须通过最严肃的方式和采取最现实的行动应对气候变化。他说，除了认真应对，“真的已经别无选择”。

米特说，气候变化作为一个日益紧迫的问题，是全球领导人必须放在日程首要位置的问题。气候变化带来的重大变化之一是加剧了世界的不平等。首先承受气候变化恶果的是那些小岛国、撒哈拉以南非洲地区以及“那些资源被更经常利用的地方”。

对于工业污染企业，米特说，它们需要做更多的工作，才能真正减少排放到空气中的碳。为了应对气候变化，必须开始思考能源供应和能源使用的方式，或许可以跨越一些污染最严重的发展阶段并真正大力推动可再生能源以及其他新兴领域的发展。他一再强调，这不是一个选择，这是必须的。

谈到与气候变化息息相关的生态环境问题，米特说，“我们需要在更广阔的世界里来认真对待生态环境问题”。生态环境问题涉及每个人，现代社会应从生态环境问题中吸取教训。他表示，生态文明理念有助于思考如何重新平衡人类和生态环境之间的关系。

米特表示，中国在应对气候变化问题等领域发挥了重要作用。“当今世界，如果没有中国以某种非常核心的方式参与其中，任何全球政策都无法实施。”

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