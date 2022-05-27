人民网曼谷5月27日电（记者孙广勇）2022年春节，在东帝汶利基萨区圭科村，村民巴博一家人围坐在崭新的电视机前，全神贯注地观看中国环球电视网频道的中国春节系列报道，屏幕里中国各地的传统美食和热烈的节日活动吸引着每一个人，大家都被这美轮美奂的画面、现实与科技相融合带来的体验所震撼，不时发出阵阵惊叹。

巴博和村民们的幸福和快乐得益于启动于2021年的中国援东帝汶地面数字电视传输系统示范项目（简称“示范项目”），在中方的援助下，东帝汶拥有了自己的数字电视系统。首都帝力市及其周边地区首批20余万人，尤其是偏远地区的居民，可以免费收看到图像清晰的数字电视节目，让这个世界上最不发达的国家，首次实现数字电视信号发送，丰富了当地居民的文化生活，让封闭的人民开始了解世界。

目前数字电视系统传输的22套数字电视高清节目中，除东帝汶国家电视台外，还有CGTN、CCTV-4、北京卫视等5套来自中国的节目，包含有关中国的纪录片、动画片、电视剧和新闻等，向东方介绍中国发展，讲述中国故事，传播中国声音。项目采用国际电信联盟(ITU)推荐、具有中国自主知识产权的DTMB/DTMB-A标准为东帝汶国家电视台（RTTL）建设数字电视传输网络，信号覆盖帝力及其周边地区。北京数字电视国家工程实验室有限公司作为本项目的管理单位，目前已完成了3万套机顶盒分发、安装和调试，惠及近19万人口。作为国际电信联盟在全世界范围内批准的数字电视国际标准之一，示范项目的成功启动，标志着中国东帝汶数字电视国际标准合作迈出了坚实的一步。

“Mr.Yang，快来我家看看，节目非常清晰！”“Mr.Yang，什么时候去我们村子安装机顶盒啊？”示范项目管理组组长杨涛是当地村民最喜欢的中国人之一，不管他到山区还是社区去安装机顶盒，检查信号覆盖情况，都会被村民热情邀请到家里做客。随着一台台接收设备安装到位，地处偏僻的山区民众不仅能看上自己国家电视台节目，还能收看其他二十个频道的节目，能及时了解自己国家的声音以及世界的发展。

阿尔维诺是示范项目在东帝汶聘请的机顶盒安装与维护工程师，这份工作给他和家庭带来了稳定的收入，还能学到新技术和新知识。“以前村子里根本看不上电视，城市里只能看到几个台，接收电视信号途径五花八门。中国先进的数字电视技术大幅提升了东帝汶百姓的文娱生活水平，”阿尔维诺说。与阿尔维诺一样，在示范项目上工作，不仅能挣钱养家，还获得未来职业前景的东帝汶人还有很多很多。

格拉西亚诺是东帝汶议会事务与传媒部顾问，2年来一直参与示范项目建设，多次前往各个村庄和东帝汶国家电视台宣讲项目，现在已是东帝汶家喻户晓的DTMB/DTMB-A数字电视专家。“现在帝力及周边地区到处可以看见屋顶上的八木天线，形成了一道独特的风景线，当看到更多的东帝汶人看到高清晰的数字电视时，我感到与中国技术团队两年来所做的努力都是值得的，”格拉西亚诺说。

2月4日晚上，格拉西亚诺和家人一直守在卫视前收看北京冬奥会现场直播，看到气势磅礴的开幕式，特别是东帝汶运动员挥舞着国旗入场时，他高兴地跳了起来，情不自禁地大声喊着“Timor-Leste,I love China”。随着中东两国人文交流不断深化，越来越多的东民众对中国和中国文化产生了浓厚兴趣。9月，格拉西亚诺将前往北京进行为期1年的交流学习，“我想把更多的中国变化、中国故事带回东帝汶，书写更多的中东友谊，”格拉西亚诺说。

中国援东帝汶地面数字电视传输系统示范项目虽然刚开通不久，但看中国电视节目已成为当地居民日常生活的一部分。帝力市民艾米瑞克Aemerico说：“我每天都收看数字电视系统的节目，尤其要收看中国的新闻，关注中国每天都在发生的日新月异的变化，中国的科技和经济发展对全球的发展至关重要。感谢中国数字电视项目让我们能了解中国、了解世界。”

该示范项目是中国与东帝汶共建“一带一路”的生动体现，有助于加深互联互通，让东民众分享数字红利。东帝汶总理鲁瓦克多次感谢中国政府对东帝汶开展的各领域务实合作。他表示，东中友好合作源远流长、广泛而深入。中国对东帝汶数字电视发展的援助，对于东民众了解国事、了解世界、学习知识、拓宽眼界等具有重要意义；对于东帝汶发展自己的数字电视事业、更新设备、掌握最新技术，推动东传媒产业发展也具有重要意义。希望双方在数字电视传输及相关基础设施领域进一步加强和扩大合作。

中国驻东帝汶大使肖建国表示，示范项目的成功启动见证了中东发展合作史上又一座里程碑。中方愿以此为契机，继续深化中东基础设施等各领域援助与合作，夯实两国“一带一路”项目，共创更加美好繁荣的未来。

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